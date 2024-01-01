ÇİFTLİKKÖY SEÇİM SONUÇLARI

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  • Çiftlikköy Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 7.560 %43.25
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 5.248 %30.02
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 3.803 %21.76
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 594 %3.4
Saadet Partisi
SAADET 		- 214 %1.22
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 33 %0.19
Vatan Partisi
VATAN 		- 29 %0.17
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 6.136 %41.64
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 5.102 %34.63
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.677 %11.38
Demokrat Parti
DP 		- 1.382 %9.38
Saadet Partisi
SAADET 		- 175 %1.19
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 136 %0.92
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 66 %0.45
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 32 %0.22
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 19 %0.13
Millet Partisi
Millet 		- 10 %0.07
PARTİLER ADAY OY ORAN
Anavatan Partisi
ANAP 		- 3.328 %34.3
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 3.195 %32.93
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.380 %24.53
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 538 %5.54
Saadet Partisi
SAADET 		- 171 %1.76
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 65 %0.67
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 26 %0.27
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		7.044 %40.49
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		5.363 %30.83
İyi Parti
İYİ PARTİ 		3.051 %17.54
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.403 %8.06
Saadet Partisi
SAADET 		253 %1.45
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		196 %1.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		34 %0.2
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		27 %0.16
Vatan Partisi
VATAN 		27 %0.16
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		5.925 %40.84
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.872 %33.58
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.919 %13.23
Demokrat Parti
DP 		1.272 %8.77
Saadet Partisi
SAADET 		208 %1.43
Büyük Birlik Partisi
BBP 		140 %0.96
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		92 %0.63
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		40 %0.28
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		23 %0.16
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		17 %0.12
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.122 %32.5
Anavatan Partisi
ANAP 		2.970 %30.91
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.324 %24.19
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		716 %7.45
Saadet Partisi
SAADET 		239 %2.49
Demokratik Sol Parti
DSP 		150 %1.56
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		54 %0.56
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		32 %0.33
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altınova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Armutlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Çınarcık
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Termal
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Esenköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Kadıköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Kaytazdere
Açılan Sandık Oranı %0
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Koru
Açılan Sandık Oranı %0
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Subaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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Taşköprü
Açılan Sandık Oranı %0
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Tavşanlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Teşvikiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altınova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Armutlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çınarcık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Termal
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Esenköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kadıköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kaytazdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Koru
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Subaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Taşköprü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tavşanlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Teşvikiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0