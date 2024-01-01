KADIKÖY SEÇİM SONUÇLARI

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  • Kadıköy Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.096 %48.43
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.839 %42.49
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 87 %2.01
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 49 %1.13
Saadet Partisi
SAADET 		- 35 %0.81
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 20 %0.46
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.014 %52.63
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.620 %42.33
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 107 %2.8
Saadet Partisi
SAADET 		- 64 %1.67
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 19 %0.5
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 3 %0.08
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		- 1.703 %59.94
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 819 %28.83
Anavatan Partisi
ANAP 		- 127 %4.47
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 119 %4.19
Saadet Partisi
SAADET 		- 46 %1.62
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 24 %0.84
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 3 %0.11
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.954 %45.23
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.949 %45.12
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		216 %5
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		135 %3.12
Saadet Partisi
SAADET 		66 %1.53
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.821 %47.83
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.670 %43.87
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		144 %3.78
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		81 %2.13
Saadet Partisi
SAADET 		72 %1.89
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		19 %0.5
PARTİLER OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		1.529 %54.28
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		865 %30.71
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		230 %8.16
Anavatan Partisi
ANAP 		143 %5.08
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		42 %1.49
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		8 %0.28
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altınova
Açılan Sandık Oranı %0
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Armutlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Çınarcık
Açılan Sandık Oranı %0
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Çiftlikköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Termal
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Esenköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Kaytazdere
Açılan Sandık Oranı %0
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Koru
Açılan Sandık Oranı %0
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Subaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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Taşköprü
Açılan Sandık Oranı %0
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Tavşanlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Teşvikiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altınova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Armutlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çınarcık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çiftlikköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Termal
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Esenköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kaytazdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Koru
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Subaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Taşköprü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tavşanlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Teşvikiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0