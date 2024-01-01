TEŞVİKİYE SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*
*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Altınova
Açılan Sandık Oranı %0
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Armutlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Çınarcık
Açılan Sandık Oranı %0
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Çiftlikköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Termal
Açılan Sandık Oranı %0
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|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Esenköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Kadıköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Kaytazdere
Açılan Sandık Oranı %0
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Koru
Açılan Sandık Oranı %0
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Subaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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Taşköprü
Açılan Sandık Oranı %0
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Tavşanlı
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Altınova
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
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Armutlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Çınarcık
Açılan Sandık Oranı %0
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Çiftlikköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Termal
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Esenköy
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Kadıköy
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Kaytazdere
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Koru
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Subaşı
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Taşköprü
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|%0 0
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|%0 0
|
Tavşanlı
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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|%0 0
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|%0 0