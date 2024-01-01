BİRECİK SEÇİM SONUÇLARI

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  • Birecik Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 17.989 %44.4
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 15.520 %38.3
Saadet Partisi
SAADET 		- 4.900 %12.09
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.002 %2.47
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 583 %1.44
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 168 %0.41
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 166 %0.41
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 19.601 %47
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 17.944 %43.03
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 1.349 %3.24
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.157 %2.77
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 667 %1.6
Saadet Partisi
SAADET 		- 311 %0.75
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 304 %0.73
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 286 %0.69
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 81 %0.19
PARTİLER ADAY OY ORAN
Saadet Partisi
SAADET 		- 5.797 %29.34
Demokrat Parti
DP 		- 5.121 %25.92
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 3.743 %18.94
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 3.585 %18.14
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.176 %5.95
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 215 %1.09
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 123 %0.62
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		18.380 %45.42
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		14.251 %35.21
Saadet Partisi
SAADET 		5.578 %13.78
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.405 %3.47
İyi Parti
İYİ PARTİ 		411 %1.02
Büyük Birlik Partisi
BBP 		222 %0.55
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		180 %0.44
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		42 %0.1
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		19.316 %46.34
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		17.592 %42.21
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.713 %4.11
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		1.417 %3.4
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		847 %2.03
Saadet Partisi
SAADET 		357 %0.86
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		228 %0.55
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		109 %0.26
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		55 %0.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		45 %0.11
PARTİLER OY ORAN
Saadet Partisi
SAADET 		5.378 %27.89
Demokrat Parti
DP 		4.728 %24.52
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.885 %20.14
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		3.595 %18.64
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.229 %6.37
Demokratik Sol Parti
DSP 		279 %1.45
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		192 %1
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçakale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozova
Açılan Sandık Oranı %0
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Ceylanpınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Eyyübiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Halfeti
Açılan Sandık Oranı %0
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Haliliye
Açılan Sandık Oranı %0
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Harran
Açılan Sandık Oranı %0
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Hilvan
Açılan Sandık Oranı %0
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Karaköprü
Açılan Sandık Oranı %0
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Siverek
Açılan Sandık Oranı %0
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Suruç
Açılan Sandık Oranı %0
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Viranşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçakale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ceylanpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eyyübiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Halfeti
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Haliliye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Harran
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hilvan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaköprü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Siverek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Suruç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Viranşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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