KARAKÖPRÜ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Karaköprü Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 50.644 %56.65
Saadet Partisi
SAADET 		- 35.720 %39.96
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 1.364 %1.53
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 663 %0.74
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 290 %0.32
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 29.561 %56.78
Saadet Partisi
SAADET 		- 11.266 %21.64
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 6.658 %12.79
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 2.089 %4.01
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 876 %1.68
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 497 %0.95
Demokrat Parti
DP 		- 309 %0.59
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 302 %0.58
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 189 %0.36
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 157 %0.3
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 156 %0.3
PARTİLER ADAY OY ORAN
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 7.240 %53.23
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 4.148 %30.5
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.059 %7.79
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 743 %5.46
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 306 %2.25
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 72 %0.53
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 34 %0.25
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		50.618 %56.78
Saadet Partisi
SAADET 		23.173 %25.99
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		10.836 %12.15
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.731 %1.94
İyi Parti
İYİ PARTİ 		1.590 %1.78
Büyük Birlik Partisi
BBP 		609 %0.68
Demokrat Parti
DP 		281 %0.32
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		178 %0.2
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		138 %0.15
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		30.343 %58.37
Saadet Partisi
SAADET 		9.898 %19.04
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		7.859 %15.12
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.600 %3.08
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		746 %1.44
Demokrat Parti
DP 		431 %0.83
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		356 %0.68
Bağımsız
BĞMSZ 		342 %0.66
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		259 %0.5
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		66 %0.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		38 %0.07
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		24 %0.05
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		23 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		4.989 %37.88
Bağımsız
BĞMSZ 		4.981 %37.82
Saadet Partisi
SAADET 		1.567 %11.9
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		956 %7.26
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		425 %3.23
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		199 %1.51
Demokratik Sol Parti
DSP 		53 %0.4
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçakale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Birecik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozova
Açılan Sandık Oranı %0
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Ceylanpınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Eyyübiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Halfeti
Açılan Sandık Oranı %0
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Haliliye
Açılan Sandık Oranı %0
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Harran
Açılan Sandık Oranı %0
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Hilvan
Açılan Sandık Oranı %0
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Siverek
Açılan Sandık Oranı %0
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Suruç
Açılan Sandık Oranı %0
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Viranşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçakale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Birecik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ceylanpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eyyübiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Halfeti
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Haliliye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Harran
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hilvan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Siverek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Suruç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Viranşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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