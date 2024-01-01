AKÇAKALE SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*
*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Birecik
Açılan Sandık Oranı %0
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Bozova
Açılan Sandık Oranı %0
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Ceylanpınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Eyyübiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Halfeti
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Haliliye
Açılan Sandık Oranı %0
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Harran
Açılan Sandık Oranı %0
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Hilvan
Açılan Sandık Oranı %0
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Karaköprü
Açılan Sandık Oranı %0
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Siverek
Açılan Sandık Oranı %0
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Suruç
Açılan Sandık Oranı %0
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Viranşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Birecik
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Bozova
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
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|%0 0
|
Ceylanpınar
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
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|
Eyyübiye
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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|%0 0
|
Halfeti
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|
Haliliye
Açılan Sandık Oranı %0
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Harran
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|
Hilvan
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Karaköprü
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Siverek
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Suruç
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
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|%0 0
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|
Viranşehir
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
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