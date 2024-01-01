AKÇAKALE SEÇİM SONUÇLARI

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  • Akçakale Toplam Seçmen 0
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  • Kullanılan Oy 0
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  • Geçersiz Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 23.615 %55
Saadet Partisi
SAADET 		- 16.536 %38.51
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 2.180 %5.08
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 295 %0.69
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 148 %0.34
Demokrat Parti
DP 		- 91 %0.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 75 %0.17
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 19.038 %51.2
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 16.638 %44.74
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 724 %1.95
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 226 %0.61
Saadet Partisi
SAADET 		- 210 %0.56
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 182 %0.49
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 100 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 68 %0.18
PARTİLER ADAY OY ORAN
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.635 %30.13
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.180 %24.93
Demokrat Parti
DP 		- 2.057 %23.52
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.701 %19.45
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 72 %0.82
Anavatan Partisi
ANAP 		- 29 %0.33
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 28 %0.32
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 24 %0.27
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 18 %0.21
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		22.323 %52.75
Saadet Partisi
SAADET 		14.448 %34.14
İyi Parti
İYİ PARTİ 		1.954 %4.62
Büyük Birlik Partisi
BBP 		476 %1.12
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		239 %0.56
Demokrat Parti
DP 		204 %0.48
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		147 %0.35
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		19 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		16.559 %46.09
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		11.107 %30.92
Bağımsız
BĞMSZ 		5.777 %16.08
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		1.284 %3.57
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		432 %1.2
Saadet Partisi
SAADET 		278 %0.77
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		169 %0.47
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		129 %0.36
Büyük Birlik Partisi
BBP 		107 %0.3
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		42 %0.12
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		27 %0.08
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		15 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Saadet Partisi
SAADET 		2.599 %30.66
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.125 %25.07
Demokrat Parti
DP 		1.787 %21.08
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.681 %19.83
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		128 %1.51
Demokratik Sol Parti
DSP 		114 %1.34
Anavatan Partisi
ANAP 		42 %0.5
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Birecik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ceylanpınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Eyyübiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Halfeti
Açılan Sandık Oranı %0
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Haliliye
Açılan Sandık Oranı %0
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Harran
Açılan Sandık Oranı %0
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Hilvan
Açılan Sandık Oranı %0
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Karaköprü
Açılan Sandık Oranı %0
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Siverek
Açılan Sandık Oranı %0
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Suruç
Açılan Sandık Oranı %0
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Viranşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Birecik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ceylanpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eyyübiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Halfeti
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Haliliye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Harran
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hilvan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaköprü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Siverek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Suruç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Viranşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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