CEYLANPINAR SEÇİM SONUÇLARI

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  • Ceylanpınar Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 16.633 %42.86
Demokrat Parti
DP 		- 11.031 %28.42
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 9.865 %25.42
Saadet Partisi
SAADET 		- 592 %1.53
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 280 %0.72
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 279 %0.72
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 82 %0.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 49 %0.13
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 16.866 %47.92
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 16.112 %45.78
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 954 %2.71
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 300 %0.85
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 295 %0.84
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 231 %0.66
Saadet Partisi
SAADET 		- 228 %0.65
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 211 %0.6
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 8.344 %44.87
Demokrat Parti
DP 		- 6.707 %36.07
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.720 %14.63
Saadet Partisi
SAADET 		- 328 %1.76
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 203 %1.09
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 126 %0.68
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 103 %0.55
Anavatan Partisi
ANAP 		- 63 %0.34
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		16.523 %43.17
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		10.063 %26.29
Demokrat Parti
DP 		9.633 %25.17
Saadet Partisi
SAADET 		1.108 %2.89
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		430 %1.12
İyi Parti
İYİ PARTİ 		310 %0.81
Büyük Birlik Partisi
BBP 		116 %0.3
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		52 %0.14
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		41 %0.11
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		16.805 %47.88
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		15.674 %44.66
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		1.088 %3.1
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		422 %1.2
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		409 %1.17
Saadet Partisi
SAADET 		259 %0.74
Büyük Birlik Partisi
BBP 		252 %0.72
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		117 %0.33
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		61 %0.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		13 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		8.076 %44.06
Demokrat Parti
DP 		6.285 %34.29
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.818 %15.37
Saadet Partisi
SAADET 		632 %3.45
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		242 %1.32
Demokratik Sol Parti
DSP 		145 %0.79
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		131 %0.71
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçakale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Birecik
Açılan Sandık Oranı %0
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Bozova
Açılan Sandık Oranı %0
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Eyyübiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Halfeti
Açılan Sandık Oranı %0
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Haliliye
Açılan Sandık Oranı %0
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Harran
Açılan Sandık Oranı %0
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Hilvan
Açılan Sandık Oranı %0
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Karaköprü
Açılan Sandık Oranı %0
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Siverek
Açılan Sandık Oranı %0
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Suruç
Açılan Sandık Oranı %0
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Viranşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçakale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Birecik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eyyübiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Halfeti
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Haliliye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Harran
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hilvan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaköprü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Siverek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Suruç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Viranşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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