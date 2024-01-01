BOZOVA SEÇİM SONUÇLARI

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  • Bozova Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
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  • Geçersiz Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 14.100 %51
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 10.832 %39.18
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.532 %5.54
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 625 %2.26
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 401 %1.45
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 92 %0.33
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 67 %0.24
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 12.230 %45.82
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 11.144 %41.75
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.411 %9.03
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 294 %1.1
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 241 %0.9
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 134 %0.5
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 131 %0.49
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 69 %0.26
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 40 %0.15
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.269 %42.63
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.267 %23.81
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.135 %21.33
Demokrat Parti
DP 		- 354 %6.65
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 212 %3.98
Anavatan Partisi
ANAP 		- 41 %0.77
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 18 %0.34
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 17 %0.32
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 9 %0.17
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		13.738 %50.46
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		10.298 %37.83
Saadet Partisi
SAADET 		1.711 %6.29
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		856 %3.14
İyi Parti
İYİ PARTİ 		451 %1.66
Büyük Birlik Partisi
BBP 		126 %0.46
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		43 %0.16
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		11.751 %44.19
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		11.255 %42.32
Saadet Partisi
SAADET 		2.179 %8.19
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		560 %2.11
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		303 %1.14
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		208 %0.78
Büyük Birlik Partisi
BBP 		164 %0.62
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		113 %0.42
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		46 %0.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		14 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.133 %40.64
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.175 %22.39
Saadet Partisi
SAADET 		1.086 %20.69
Demokrat Parti
DP 		351 %6.69
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		309 %5.89
Anavatan Partisi
ANAP 		138 %2.63
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		40 %0.76
Demokratik Sol Parti
DSP 		17 %0.32
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçakale
Açılan Sandık Oranı %0
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Birecik
Açılan Sandık Oranı %0
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Ceylanpınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Eyyübiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Halfeti
Açılan Sandık Oranı %0
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Haliliye
Açılan Sandık Oranı %0
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Harran
Açılan Sandık Oranı %0
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Hilvan
Açılan Sandık Oranı %0
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Karaköprü
Açılan Sandık Oranı %0
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Siverek
Açılan Sandık Oranı %0
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Suruç
Açılan Sandık Oranı %0
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Viranşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçakale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Birecik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ceylanpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eyyübiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Halfeti
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Haliliye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Harran
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hilvan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaköprü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Siverek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Suruç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Viranşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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