SİVEREK SEÇİM SONUÇLARI

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  • Siverek Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
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  • Geçersiz Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 48.206 %45.86
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 27.907 %26.55
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 27.780 %26.43
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 642 %0.61
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 573 %0.55
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 46.557 %46.48
Demokrat Parti
DP 		- 28.913 %28.86
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 21.882 %21.84
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 766 %0.76
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 518 %0.52
Saadet Partisi
SAADET 		- 386 %0.39
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 357 %0.36
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 355 %0.35
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 223 %0.22
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 219 %0.22
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		- 17.963 %44.02
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 12.653 %31.01
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 9.242 %22.65
Saadet Partisi
SAADET 		- 440 %1.08
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 262 %0.64
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 101 %0.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 72 %0.18
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 70 %0.17
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		49.536 %47.76
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		25.556 %24.64
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		20.916 %20.16
Saadet Partisi
SAADET 		4.352 %4.2
İyi Parti
İYİ PARTİ 		2.665 %2.57
Büyük Birlik Partisi
BBP 		534 %0.51
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		170 %0.16
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		49.201 %49.29
Demokrat Parti
DP 		23.464 %23.51
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		23.333 %23.38
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		862 %0.86
Büyük Birlik Partisi
BBP 		710 %0.71
Saadet Partisi
SAADET 		530 %0.53
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		514 %0.51
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		511 %0.51
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		377 %0.38
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		234 %0.23
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		74 %0.07
PARTİLER OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		17.631 %43.86
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		12.125 %30.16
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		9.093 %22.62
Saadet Partisi
SAADET 		1.165 %2.9
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		182 %0.45
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçakale
Açılan Sandık Oranı %0
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Birecik
Açılan Sandık Oranı %0
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Bozova
Açılan Sandık Oranı %0
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Ceylanpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eyyübiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Halfeti
Açılan Sandık Oranı %0
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Haliliye
Açılan Sandık Oranı %0
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Harran
Açılan Sandık Oranı %0
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Hilvan
Açılan Sandık Oranı %0
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Karaköprü
Açılan Sandık Oranı %0
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Suruç
Açılan Sandık Oranı %0
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Viranşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçakale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Birecik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ceylanpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eyyübiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Halfeti
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Haliliye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Harran
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hilvan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaköprü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Suruç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Viranşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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