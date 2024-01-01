EYYÜBİYE SEÇİM SONUÇLARI

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  • Eyyübiye Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 104.857 %73.06
Saadet Partisi
SAADET 		- 34.351 %23.94
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 2.099 %1.46
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.038 %0.72
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 557 %0.39
Vatan Partisi
VATAN 		- 298 %0.21
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 78.181 %55.31
Saadet Partisi
SAADET 		- 32.218 %22.79
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 24.472 %17.31
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 2.525 %1.79
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 999 %0.71
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 885 %0.63
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 682 %0.48
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 507 %0.36
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 434 %0.31
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 396 %0.28
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 52 %0.04
31 MART 2019 30 MART 2014
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		102.088 %71.22
Saadet Partisi
SAADET 		22.692 %15.83
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		13.785 %9.62
İyi Parti
İYİ PARTİ 		1.639 %1.14
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.495 %1.04
Büyük Birlik Partisi
BBP 		717 %0.5
Demokrat Parti
DP 		471 %0.33
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		309 %0.22
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		154 %0.11
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		81.909 %58.09
Saadet Partisi
SAADET 		26.517 %18.81
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		24.325 %17.25
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3.336 %2.37
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.331 %0.94
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		1.093 %0.78
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		855 %0.61
Büyük Birlik Partisi
BBP 		648 %0.46
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		369 %0.26
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		368 %0.26
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		246 %0.17
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçakale
Açılan Sandık Oranı %0
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Birecik
Açılan Sandık Oranı %0
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Bozova
Açılan Sandık Oranı %0
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Ceylanpınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Halfeti
Açılan Sandık Oranı %0
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Haliliye
Açılan Sandık Oranı %0
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Harran
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Hilvan
Açılan Sandık Oranı %0
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Karaköprü
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Siverek
Açılan Sandık Oranı %0
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Suruç
Açılan Sandık Oranı %0
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Viranşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçakale
Açılan Sandık Oranı %0
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Birecik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ceylanpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Halfeti
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Haliliye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Harran
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hilvan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaköprü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Siverek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Suruç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Viranşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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