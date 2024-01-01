SURUÇ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Suruç Toplam Seçmen 0
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  • Kullanılan Oy 0
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  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 25.767 %59.36
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 15.059 %34.69
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.359 %3.13
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 697 %1.61
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 343 %0.79
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 109 %0.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 73 %0.17
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 23.050 %52.58
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 19.282 %43.98
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 517 %1.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 300 %0.68
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 240 %0.55
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 145 %0.33
Demokrat Parti
DP 		- 116 %0.26
Saadet Partisi
SAADET 		- 114 %0.26
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 65 %0.15
Millet Partisi
Millet 		- 12 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 8.954 %42.01
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 6.325 %29.68
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 5.118 %24.01
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 527 %2.47
Saadet Partisi
SAADET 		- 322 %1.51
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 67 %0.31
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		25.307 %58.57
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		14.566 %33.71
Saadet Partisi
SAADET 		1.754 %4.06
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		798 %1.85
İyi Parti
İYİ PARTİ 		571 %1.32
Büyük Birlik Partisi
BBP 		148 %0.34
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		65 %0.15
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		23.372 %53.54
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		18.789 %43.04
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		502 %1.15
Büyük Birlik Partisi
BBP 		304 %0.7
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		174 %0.4
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		142 %0.33
Saadet Partisi
SAADET 		130 %0.3
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		119 %0.27
Demokrat Parti
DP 		66 %0.15
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		36 %0.08
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		22 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		8.847 %43.28
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		6.610 %32.34
Demokrat Parti
DP 		4.547 %22.25
Saadet Partisi
SAADET 		436 %2.13
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçakale
Açılan Sandık Oranı %0
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Birecik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozova
Açılan Sandık Oranı %0
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Ceylanpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eyyübiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Halfeti
Açılan Sandık Oranı %0
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Haliliye
Açılan Sandık Oranı %0
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Harran
Açılan Sandık Oranı %0
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Hilvan
Açılan Sandık Oranı %0
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Karaköprü
Açılan Sandık Oranı %0
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Siverek
Açılan Sandık Oranı %0
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Viranşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçakale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Birecik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ceylanpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eyyübiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Halfeti
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Haliliye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Harran
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hilvan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaköprü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Siverek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Viranşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0