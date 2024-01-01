HALFETİ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Halfeti Toplam Seçmen 0
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  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 11.172 %54.92
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 7.640 %37.56
Saadet Partisi
SAADET 		- 685 %3.37
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 531 %2.61
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 245 %1.2
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 68 %0.33
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 10.458 %58.42
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 6.624 %37.01
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 356 %1.99
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 205 %1.15
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 103 %0.58
Saadet Partisi
SAADET 		- 85 %0.47
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 69 %0.39
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.178 %33.1
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 1.060 %29.78
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 809 %22.73
Saadet Partisi
SAADET 		- 495 %13.91
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 9 %0.25
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 4 %0.11
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 4 %0.11
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		10.409 %51.85
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		7.519 %37.45
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.028 %5.12
Saadet Partisi
SAADET 		820 %4.08
İyi Parti
İYİ PARTİ 		262 %1.31
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		37 %0.18
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		10.102 %56.8
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		6.429 %36.15
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		728 %4.09
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		133 %0.75
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		121 %0.68
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		115 %0.65
Saadet Partisi
SAADET 		65 %0.37
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		50 %0.28
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		25 %0.14
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		17 %0.1
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		1.127 %31.78
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.104 %31.13
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		791 %22.31
Saadet Partisi
SAADET 		481 %13.56
Demokratik Sol Parti
DSP 		24 %0.68
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		19 %0.54
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçakale
Açılan Sandık Oranı %0
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Birecik
Açılan Sandık Oranı %0
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Bozova
Açılan Sandık Oranı %0
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Ceylanpınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Eyyübiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Haliliye
Açılan Sandık Oranı %0
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Harran
Açılan Sandık Oranı %0
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Hilvan
Açılan Sandık Oranı %0
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Karaköprü
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Siverek
Açılan Sandık Oranı %0
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Suruç
Açılan Sandık Oranı %0
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Viranşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçakale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Birecik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ceylanpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eyyübiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Haliliye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Harran
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hilvan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaköprü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Siverek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Suruç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Viranşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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