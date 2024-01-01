HARRAN SEÇİM SONUÇLARI

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  • Harran Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 19.316 %54.9
Demokrat Parti
DP 		- 15.456 %43.93
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 215 %0.61
Saadet Partisi
SAADET 		- 148 %0.42
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 37 %0.11
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 15 %0.04
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 16.397 %55.53
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 11.674 %39.54
Saadet Partisi
SAADET 		- 981 %3.32
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 160 %0.54
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 96 %0.33
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 78 %0.26
Demokrat Parti
DP 		- 63 %0.21
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 41 %0.14
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 21 %0.07
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 17 %0.06
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.268 %54.19
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.035 %44.23
Saadet Partisi
SAADET 		- 20 %0.85
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 9 %0.38
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 4 %0.17
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 4 %0.17
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		18.948 %54.51
Demokrat Parti
DP 		14.280 %41.08
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		635 %1.83
Saadet Partisi
SAADET 		331 %0.95
İyi Parti
İYİ PARTİ 		284 %0.82
Büyük Birlik Partisi
BBP 		270 %0.78
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		10 %0.03
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		16.697 %56.91
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		9.861 %33.61
Saadet Partisi
SAADET 		1.305 %4.45
Bağımsız
BĞMSZ 		950 %3.24
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		135 %0.46
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		135 %0.46
Büyük Birlik Partisi
BBP 		63 %0.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		59 %0.2
Demokrat Parti
DP 		55 %0.19
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		51 %0.17
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		23 %0.08
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		6 %0.02
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.232 %53.52
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.048 %45.53
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		14 %0.61
Demokratik Sol Parti
DSP 		8 %0.35
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçakale
Açılan Sandık Oranı %0
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Birecik
Açılan Sandık Oranı %0
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Bozova
Açılan Sandık Oranı %0
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Ceylanpınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Eyyübiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Halfeti
Açılan Sandık Oranı %0
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Haliliye
Açılan Sandık Oranı %0
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Hilvan
Açılan Sandık Oranı %0
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Karaköprü
Açılan Sandık Oranı %0
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Siverek
Açılan Sandık Oranı %0
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Suruç
Açılan Sandık Oranı %0
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Viranşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçakale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Birecik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ceylanpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eyyübiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Halfeti
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Haliliye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hilvan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaköprü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Siverek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Suruç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Viranşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0