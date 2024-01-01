VİRANŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI

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  • Viranşehir Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 37.330 %47.39
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 36.573 %46.43
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.620 %3.33
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 934 %1.19
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 808 %1.03
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 321 %0.41
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 183 %0.23
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 35.959 %48.18
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 35.444 %47.49
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 739 %0.99
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 637 %0.85
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 553 %0.74
Saadet Partisi
SAADET 		- 506 %0.68
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 280 %0.38
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 229 %0.31
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 171 %0.23
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 121 %0.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 14.166 %46.22
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 11.163 %36.42
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 3.449 %11.25
Saadet Partisi
SAADET 		- 893 %2.91
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 359 %1.17
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 305 %1
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 238 %0.78
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 77 %0.25
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		36.986 %46.94
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		35.041 %44.47
Saadet Partisi
SAADET 		3.958 %5.02
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.315 %1.67
İyi Parti
İYİ PARTİ 		893 %1.13
Büyük Birlik Partisi
BBP 		335 %0.43
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		202 %0.26
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		63 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		35.816 %48.23
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		34.284 %46.16
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.220 %1.64
Saadet Partisi
SAADET 		1.057 %1.42
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		592 %0.8
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		480 %0.65
Büyük Birlik Partisi
BBP 		433 %0.58
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		340 %0.46
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		43 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		14.326 %48.94
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		11.456 %39.14
Saadet Partisi
SAADET 		2.082 %7.11
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		582 %1.99
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		499 %1.7
Demokratik Sol Parti
DSP 		327 %1.12
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçakale
Açılan Sandık Oranı %0
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Birecik
Açılan Sandık Oranı %0
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Bozova
Açılan Sandık Oranı %0
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Ceylanpınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Eyyübiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Halfeti
Açılan Sandık Oranı %0
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Haliliye
Açılan Sandık Oranı %0
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Harran
Açılan Sandık Oranı %0
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Hilvan
Açılan Sandık Oranı %0
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Karaköprü
Açılan Sandık Oranı %0
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Siverek
Açılan Sandık Oranı %0
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Suruç
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçakale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Birecik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ceylanpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eyyübiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Halfeti
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Haliliye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Harran
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hilvan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaköprü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Siverek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Suruç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0