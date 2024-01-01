HALİLİYE SEÇİM SONUÇLARI

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  • Haliliye Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 104.365 %65.48
Saadet Partisi
SAADET 		- 50.007 %31.37
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 2.687 %1.69
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 843 %0.53
Demokrat Parti
DP 		- 719 %0.45
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 539 %0.34
Vatan Partisi
VATAN 		- 229 %0.14
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 114.102 %71.37
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 31.746 %19.86
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 4.334 %2.71
Saadet Partisi
SAADET 		- 4.112 %2.57
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.555 %1.6
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 959 %0.6
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 759 %0.47
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 600 %0.38
Demokrat Parti
DP 		- 390 %0.24
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 245 %0.15
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 65 %0.04
31 MART 2019 30 MART 2014
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		100.734 %63.39
Saadet Partisi
SAADET 		34.837 %21.92
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		15.236 %9.59
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.863 %1.8
İyi Parti
İYİ PARTİ 		2.730 %1.72
Büyük Birlik Partisi
BBP 		884 %0.56
Demokrat Parti
DP 		603 %0.38
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		371 %0.23
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		198 %0.12
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		109.861 %68.93
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		30.501 %19.14
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		6.239 %3.91
Saadet Partisi
SAADET 		6.225 %3.91
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.699 %1.69
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.392 %0.87
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		989 %0.62
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		497 %0.31
Demokrat Parti
DP 		359 %0.23
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		227 %0.14
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		226 %0.14
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		89 %0.06
Demokratik Sol Parti
DSP 		66 %0.04
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçakale
Açılan Sandık Oranı %0
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Birecik
Açılan Sandık Oranı %0
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Bozova
Açılan Sandık Oranı %0
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Ceylanpınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Eyyübiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Halfeti
Açılan Sandık Oranı %0
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Harran
Açılan Sandık Oranı %0
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Hilvan
Açılan Sandık Oranı %0
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Karaköprü
Açılan Sandık Oranı %0
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Siverek
Açılan Sandık Oranı %0
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Suruç
Açılan Sandık Oranı %0
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Viranşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçakale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Birecik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ceylanpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eyyübiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Halfeti
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Harran
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hilvan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaköprü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Siverek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Suruç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Viranşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0