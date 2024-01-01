KÜTAHYA SEÇİM SONUÇLARI

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  • Kütahya Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Kamil Saraçoğlu adalet-ve-kalkinma-partisi
Kamil
Saraçoğlu
%0 0 Oy
Eyüp Kahveci cumhuriyet-halk-partisi
Eyüp
Kahveci
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 100.944 %38.19
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 76.141 %28.81
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 41.890 %15.85
Saadet Partisi
SAADET 		- 23.738 %8.98
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 14.042 %5.31
Demokrat Parti
DP 		- 4.268 %1.61
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 883 %0.33
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 436 %0.16
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 179 %0.07
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 92 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 127.021 %48.6
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 92.441 %35.37
Saadet Partisi
SAADET 		- 24.712 %9.45
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 7.813 %2.99
Demokrat Parti
DP 		- 5.501 %2.1
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 2.750 %1.05
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 528 %0.2
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 491 %0.19
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 114 %0.04
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 135.551 %50.37
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 52.214 %19.4
Saadet Partisi
SAADET 		- 33.865 %12.58
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 23.085 %8.58
Demokrat Parti
DP 		- 16.533 %6.14
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 3.892 %1.45
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 1.522 %0.57
Anavatan Partisi
ANAP 		- 958 %0.36
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 570 %0.21
Millet Partisi
Millet 		- 369 %0.14
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 321 %0.12
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 155 %0.06
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 79 %0.03
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		162.286 %44.32
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		93.975 %25.66
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		51.266 %14
İyi Parti
İYİ PARTİ 		27.681 %7.56
Saadet Partisi
SAADET 		19.821 %5.41
Demokrat Parti
DP 		7.205 %1.97
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.763 %0.75
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		617 %0.17
Demokratik Sol Parti
DSP 		406 %0.11
Vatan Partisi
VATAN 		164 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		198.936 %53.63
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		109.666 %29.56
Saadet Partisi
SAADET 		23.433 %6.32
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		22.449 %6.05
Demokrat Parti
DP 		8.420 %2.27
Büyük Birlik Partisi
BBP 		5.391 %1.45
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		665 %0.18
Demokratik Sol Parti
DSP 		634 %0.17
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		564 %0.15
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		396 %0.11
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		334 %0.09
Millet Partisi
Millet 		65 %0.02
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		189.180 %51.5
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		60.834 %16.56
Saadet Partisi
SAADET 		40.837 %11.12
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		32.202 %8.77
Demokrat Parti
DP 		22.106 %6.02
Büyük Birlik Partisi
BBP 		8.241 %2.24
Demokratik Sol Parti
DSP 		6.278 %1.71
Anavatan Partisi
ANAP 		3.018 %0.82
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.481 %0.4
Bağımsız
BĞMSZ 		838 %0.23
Millet Partisi
Millet 		800 %0.22
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		765 %0.21
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		459 %0.12
Emek Partisi
EMEP 		169 %0.05
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		114 %0.03
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altıntaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Aslanapa
Açılan Sandık Oranı %0
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Çavdarhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Domaniç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dumlupınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Emet
Açılan Sandık Oranı %0
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Gediz
Açılan Sandık Oranı %0
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Hisarcık
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Pazarlar
Açılan Sandık Oranı %0
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Simav
Açılan Sandık Oranı %0
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Şaphane
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tavşanlı
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akdağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Balıköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Çitgöl
Açılan Sandık Oranı %0
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Çukurca
Açılan Sandık Oranı %0
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Demirci
Açılan Sandık Oranı %0
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Eskigediz
Açılan Sandık Oranı %0
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Gökler
Açılan Sandık Oranı %0
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Güney
Açılan Sandık Oranı %0
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Kuruçay
Açılan Sandık Oranı %0
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Kuşu
Açılan Sandık Oranı %0
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Naşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Seyitömer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tepecik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tunçbilek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenikent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altıntaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Aslanapa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çavdarhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Domaniç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dumlupınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Emet
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gediz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hisarcık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pazarlar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Simav
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şaphane
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tavşanlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akdağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Balıköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çitgöl
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çukurca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Demirci
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eskigediz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gökler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güney
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kuruçay
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kuşu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Naşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seyitömer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tepecik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tunçbilek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenikent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0