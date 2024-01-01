DENİZLİ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Denizli Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Osman Zolan adalet-ve-kalkinma-partisi
Osman
Zolan
%0 0 Oy
Bülent Nuri Çavuşoğlu cumhuriyet-halk-partisi
Bülent Nuri
Çavuşoğlu
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 321.932 %50.59
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 279.654 %43.95
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 8.833 %1.39
Demokrat Parti
DP 		- 6.985 %1.1
Saadet Partisi
SAADET 		- 4.955 %0.78
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 4.393 %0.69
Vatan Partisi
VATAN 		- 2.427 %0.38
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.768 %0.28
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 1.015 %0.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 277.178 %45.2
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 237.751 %38.77
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 72.638 %11.85
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 6.404 %1.04
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 5.450 %0.89
Demokrat Parti
DP 		- 3.999 %0.65
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.870 %0.47
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 1.301 %0.21
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 968 %0.16
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 813 %0.13
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 653 %0.11
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		- 634 %0.1
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 632 %0.1
Halkın Kurtuluş Partisi
HKP 		- 616 %0.1
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 490 %0.08
Millet Partisi
Millet 		- 375 %0.06
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 255 %0.04
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 168 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 179.212 %38.96
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 135.512 %29.46
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 98.200 %21.35
Demokrat Parti
DP 		- 23.998 %5.22
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 5.606 %1.22
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 4.965 %1.08
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 3.901 %0.85
Saadet Partisi
SAADET 		- 3.425 %0.74
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 3.088 %0.67
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 697 %0.15
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		- 286 %0.06
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 282 %0.06
Anavatan Partisi
ANAP 		- 254 %0.06
Emek Partisi
EMEP 		- 215 %0.05
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 157 %0.03
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 15 %0
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		293.954 %46.43
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		252.686 %39.92
İyi Parti
İYİ PARTİ 		32.573 %5.15
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		12.213 %1.93
Demokrat Parti
DP 		11.157 %1.76
Büyük Birlik Partisi
BBP 		8.354 %1.32
Saadet Partisi
SAADET 		7.162 %1.13
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		5.042 %0.8
Demokratik Sol Parti
DSP 		4.396 %0.69
Vatan Partisi
VATAN 		2.319 %0.37
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.634 %0.26
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.070 %0.17
Bağımsız
BĞMSZ 		488 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		248.984 %40.86
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		188.950 %31.01
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		139.662 %22.92
Demokrat Parti
DP 		7.758 %1.27
Büyük Birlik Partisi
BBP 		7.068 %1.16
Bağımsız
BĞMSZ 		6.932 %1.14
Saadet Partisi
SAADET 		3.508 %0.58
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		1.948 %0.32
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		896 %0.15
Demokratik Sol Parti
DSP 		804 %0.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		463 %0.08
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		428 %0.07
Millet Partisi
Millet 		320 %0.05
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		147 %0.02
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		203.397 %35.52
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		160.443 %28.02
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		124.019 %21.66
Demokrat Parti
DP 		31.283 %5.46
Büyük Birlik Partisi
BBP 		14.539 %2.54
Demokratik Sol Parti
DSP 		10.970 %1.92
Saadet Partisi
SAADET 		7.801 %1.36
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		7.650 %1.34
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		3.077 %0.54
Anavatan Partisi
ANAP 		2.705 %0.47
Millet Partisi
Millet 		1.753 %0.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.656 %0.29
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.260 %0.22
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		996 %0.17
Bağımsız
BĞMSZ 		931 %0.16
Emek Partisi
EMEP 		234 %0.04
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		30 %0.01
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Acıpayam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Babadağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Baklan
Açılan Sandık Oranı %0
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Bekilli
Açılan Sandık Oranı %0
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Beyağaç
Açılan Sandık Oranı %0
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Bozkurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Buldan
Açılan Sandık Oranı %0
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Çal
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çameli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çardak
Açılan Sandık Oranı %0
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Çivril
Açılan Sandık Oranı %0
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Güney
Açılan Sandık Oranı %0
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Honaz
Açılan Sandık Oranı %0
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Kale
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkezefendi
Açılan Sandık Oranı %0
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Pamukkale
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarayköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Serinhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tavas
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Acıpayam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Babadağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Baklan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bekilli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beyağaç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozkurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Buldan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çal
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çameli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çardak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çivril
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güney
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Honaz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkezefendi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pamukkale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarayköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Serinhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tavas
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0