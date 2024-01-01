ÇARDAK SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*
*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Acıpayam
Açılan Sandık Oranı %0
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Babadağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Baklan
Açılan Sandık Oranı %0
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Bekilli
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Beyağaç
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Bozkurt
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Buldan
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Çal
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Çameli
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Çivril
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Güney
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Honaz
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Kale
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Merkezefendi
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Pamukkale
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarayköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Serinhisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Tavas
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Acıpayam
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
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Babadağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Baklan
Açılan Sandık Oranı %0
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Bekilli
Açılan Sandık Oranı %0
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Beyağaç
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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Bozkurt
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|
Buldan
Açılan Sandık Oranı %0
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Çal
Açılan Sandık Oranı %0
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Çameli
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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|%0 0
|
Çivril
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|
Güney
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Honaz
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
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|%0 0
|
Kale
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkezefendi
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|
Pamukkale
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
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|%0 0
|
Sarayköy
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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|%0 0
|
Serinhisar
Açılan Sandık Oranı %0
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|
Tavas
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
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|%0 0