HONAZ SEÇİM SONUÇLARI

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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 9.391 %49.36
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 9.390 %49.36
Vatan Partisi
VATAN 		- 85 %0.45
Saadet Partisi
SAADET 		- 72 %0.38
Demokrat Parti
DP 		- 57 %0.3
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 29 %0.15
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 8.142 %42.55
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 6.803 %35.55
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 3.883 %20.29
Saadet Partisi
SAADET 		- 80 %0.42
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 67 %0.35
Demokrat Parti
DP 		- 67 %0.35
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 61 %0.32
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 31 %0.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.817 %51.41
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 2.454 %44.79
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 153 %2.79
Demokrat Parti
DP 		- 33 %0.6
Saadet Partisi
SAADET 		- 22 %0.4
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		9.212 %48.77
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		9.166 %48.53
Büyük Birlik Partisi
BBP 		237 %1.25
Saadet Partisi
SAADET 		93 %0.49
Vatan Partisi
VATAN 		76 %0.4
Demokrat Parti
DP 		63 %0.33
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		23 %0.12
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		19 %0.1
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		7.926 %41.58
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		6.268 %32.88
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.381 %22.98
Büyük Birlik Partisi
BBP 		123 %0.65
Saadet Partisi
SAADET 		89 %0.47
Demokrat Parti
DP 		84 %0.44
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		81 %0.42
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		75 %0.39
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		25 %0.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		9 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.666 %49.28
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.401 %44.38
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		343 %6.34
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Acıpayam
Açılan Sandık Oranı %0
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Babadağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Baklan
Açılan Sandık Oranı %0
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Bekilli
Açılan Sandık Oranı %0
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Beyağaç
Açılan Sandık Oranı %0
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Bozkurt
Açılan Sandık Oranı %0
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Buldan
Açılan Sandık Oranı %0
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Çal
Açılan Sandık Oranı %0
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Çameli
Açılan Sandık Oranı %0
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Çardak
Açılan Sandık Oranı %0
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Çivril
Açılan Sandık Oranı %0
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Güney
Açılan Sandık Oranı %0
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Kale
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkezefendi
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Pamukkale
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarayköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Serinhisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Tavas
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Acıpayam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Babadağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Baklan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bekilli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beyağaç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozkurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Buldan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çal
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çameli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çardak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çivril
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güney
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkezefendi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pamukkale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarayköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Serinhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tavas
Açılan Sandık Oranı %0
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