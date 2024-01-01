PAMUKKALE SEÇİM SONUÇLARI

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  • Pamukkale Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 100.168 %50.26
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 91.004 %45.66
Saadet Partisi
SAADET 		- 3.033 %1.52
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 1.157 %0.58
Demokrat Parti
DP 		- 1.124 %0.56
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 898 %0.45
Vatan Partisi
VATAN 		- 894 %0.45
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 733 %0.37
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 303 %0.15
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 75.710 %39.43
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 59.959 %31.23
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 50.757 %26.44
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 1.452 %0.76
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.438 %0.75
Saadet Partisi
SAADET 		- 908 %0.47
Demokrat Parti
DP 		- 705 %0.37
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 291 %0.15
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 265 %0.14
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 212 %0.11
Millet Partisi
Millet 		- 124 %0.06
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 113 %0.06
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 70 %0.04
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 619 %34.76
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 486 %27.29
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 478 %26.84
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 189 %10.61
Saadet Partisi
SAADET 		- 8 %0.45
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1 %0.06
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		97.574 %49.03
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		89.564 %45.01
Büyük Birlik Partisi
BBP 		3.466 %1.74
Saadet Partisi
SAADET 		3.143 %1.58
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.522 %0.76
Demokrat Parti
DP 		1.084 %0.54
Demokratik Sol Parti
DSP 		857 %0.43
Vatan Partisi
VATAN 		800 %0.4
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		642 %0.32
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		342 %0.17
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		76.156 %39.87
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		57.469 %30.09
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		49.917 %26.13
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.239 %1.17
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.586 %0.83
Saadet Partisi
SAADET 		1.045 %0.55
Demokrat Parti
DP 		981 %0.51
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		438 %0.23
Demokratik Sol Parti
DSP 		309 %0.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		244 %0.13
Millet Partisi
Millet 		130 %0.07
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		128 %0.07
Bağımsız
BĞMSZ 		123 %0.06
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		121 %0.06
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		112 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		517 %30.65
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		486 %28.81
Demokratik Sol Parti
DSP 		465 %27.56
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		212 %12.57
Saadet Partisi
SAADET 		5 %0.3
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		2 %0.12
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Acıpayam
Açılan Sandık Oranı %0
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Babadağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Baklan
Açılan Sandık Oranı %0
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Bekilli
Açılan Sandık Oranı %0
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Beyağaç
Açılan Sandık Oranı %0
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Bozkurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Buldan
Açılan Sandık Oranı %0
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Çal
Açılan Sandık Oranı %0
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Çameli
Açılan Sandık Oranı %0
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Çardak
Açılan Sandık Oranı %0
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Çivril
Açılan Sandık Oranı %0
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Güney
Açılan Sandık Oranı %0
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Honaz
Açılan Sandık Oranı %0
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Kale
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkezefendi
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarayköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Serinhisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Tavas
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Acıpayam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Babadağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Baklan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bekilli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beyağaç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozkurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Buldan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çal
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çameli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çardak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çivril
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güney
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Honaz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkezefendi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarayköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Serinhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tavas
Açılan Sandık Oranı %0
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