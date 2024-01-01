SARAYKÖY SEÇİM SONUÇLARI

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  • Sarayköy Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 10.555 %51.84
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 9.443 %46.38
Demokrat Parti
DP 		- 121 %0.59
Vatan Partisi
VATAN 		- 85 %0.42
Saadet Partisi
SAADET 		- 82 %0.4
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 42 %0.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 33 %0.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 7.950 %40.07
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 7.558 %38.09
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 3.539 %17.84
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 470 %2.37
Demokrat Parti
DP 		- 100 %0.5
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 96 %0.48
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 55 %0.28
Saadet Partisi
SAADET 		- 43 %0.22
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 31 %0.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 4.168 %35.67
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 3.436 %29.41
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 3.351 %28.68
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 427 %3.65
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 240 %2.05
Saadet Partisi
SAADET 		- 40 %0.34
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 23 %0.2
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		10.078 %49.76
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		9.641 %47.6
Demokrat Parti
DP 		117 %0.58
Vatan Partisi
VATAN 		107 %0.53
Saadet Partisi
SAADET 		96 %0.47
Büyük Birlik Partisi
BBP 		96 %0.47
Demokratik Sol Parti
DSP 		56 %0.28
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		34 %0.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		30 %0.15
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		7.561 %38.37
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		7.476 %37.94
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3.652 %18.53
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		506 %2.57
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		221 %1.12
Demokrat Parti
DP 		90 %0.46
Büyük Birlik Partisi
BBP 		72 %0.37
Saadet Partisi
SAADET 		47 %0.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		26 %0.13
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		25 %0.13
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		20 %0.1
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		10 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.979 %34.6
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3.381 %29.4
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.139 %27.29
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		466 %4.05
Demokratik Sol Parti
DSP 		288 %2.5
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		198 %1.72
Saadet Partisi
SAADET 		50 %0.43
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Acıpayam
Açılan Sandık Oranı %0
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Babadağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Baklan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bekilli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beyağaç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozkurt
Açılan Sandık Oranı %0
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Buldan
Açılan Sandık Oranı %0
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Çal
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çameli
Açılan Sandık Oranı %0
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Çardak
Açılan Sandık Oranı %0
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Çivril
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güney
Açılan Sandık Oranı %0
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Honaz
Açılan Sandık Oranı %0
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Kale
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkezefendi
Açılan Sandık Oranı %0
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Pamukkale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Serinhisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Tavas
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Acıpayam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Babadağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Baklan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bekilli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beyağaç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozkurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Buldan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çal
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çameli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çardak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çivril
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güney
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Honaz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkezefendi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pamukkale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Serinhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tavas
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0