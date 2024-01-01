TAVAS SEÇİM SONUÇLARI

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  • Tavas Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 15.755 %52.62
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 13.515 %45.14
Demokrat Parti
DP 		- 251 %0.84
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 146 %0.49
Vatan Partisi
VATAN 		- 110 %0.37
Saadet Partisi
SAADET 		- 104 %0.35
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 60 %0.2
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 14.824 %47.19
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 8.856 %28.19
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 6.848 %21.8
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 325 %1.03
Demokrat Parti
DP 		- 322 %1.03
Saadet Partisi
SAADET 		- 130 %0.41
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 58 %0.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 49 %0.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 3.655 %45.56
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 2.760 %34.4
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 879 %10.96
Demokrat Parti
DP 		- 493 %6.14
Anavatan Partisi
ANAP 		- 120 %1.5
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 68 %0.85
Saadet Partisi
SAADET 		- 24 %0.3
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 24 %0.3
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		15.829 %53.21
İyi Parti
İYİ PARTİ 		12.978 %43.62
Büyük Birlik Partisi
BBP 		275 %0.92
Demokrat Parti
DP 		243 %0.82
Demokratik Sol Parti
DSP 		140 %0.47
Saadet Partisi
SAADET 		96 %0.32
Vatan Partisi
VATAN 		91 %0.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		54 %0.18
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		43 %0.14
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		14.751 %47.1
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		8.888 %28.38
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		6.559 %20.94
Demokrat Parti
DP 		407 %1.3
Büyük Birlik Partisi
BBP 		378 %1.21
Saadet Partisi
SAADET 		137 %0.44
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		59 %0.19
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		58 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		48 %0.15
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		20 %0.06
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		11 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.373 %42.35
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.622 %32.92
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		990 %12.43
Demokrat Parti
DP 		699 %8.78
Büyük Birlik Partisi
BBP 		128 %1.61
Anavatan Partisi
ANAP 		115 %1.44
Saadet Partisi
SAADET 		37 %0.46
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Acıpayam
Açılan Sandık Oranı %0
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Babadağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Baklan
Açılan Sandık Oranı %0
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Bekilli
Açılan Sandık Oranı %0
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Beyağaç
Açılan Sandık Oranı %0
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Bozkurt
Açılan Sandık Oranı %0
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Buldan
Açılan Sandık Oranı %0
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Çal
Açılan Sandık Oranı %0
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Çameli
Açılan Sandık Oranı %0
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Çardak
Açılan Sandık Oranı %0
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Çivril
Açılan Sandık Oranı %0
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Güney
Açılan Sandık Oranı %0
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Honaz
Açılan Sandık Oranı %0
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Kale
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Merkezefendi
Açılan Sandık Oranı %0
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Pamukkale
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarayköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Serinhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Acıpayam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Babadağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Baklan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bekilli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beyağaç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozkurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Buldan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çal
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çameli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çardak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çivril
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güney
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Honaz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkezefendi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pamukkale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarayköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Serinhisar
Açılan Sandık Oranı %0
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