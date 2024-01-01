OSMANİYE SEÇİM SONUÇLARI

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  • Osmaniye Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Serkan Karayiğit cumhuriyet-halk-partisi
Serkan
Karayiğit
%0 0 Oy
İbrahim Çenet milliyetci-hareket-partisi
İbrahim
Çenet
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 102.072 %44.99
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 41.972 %18.5
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 28.071 %12.37
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 22.435 %9.89
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 4.125 %1.82
Saadet Partisi
SAADET 		- 3.801 %1.68
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 3.365 %1.48
Demokrat Parti
DP 		- 1.322 %0.58
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 326 %0.14
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 210 %0.09
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 97.524 %43.94
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 85.028 %38.31
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 28.499 %12.84
Saadet Partisi
SAADET 		- 4.104 %1.85
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 3.192 %1.44
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 2.228 %1
Demokrat Parti
DP 		- 812 %0.37
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 291 %0.13
Millet Partisi
Millet 		- 158 %0.07
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 98 %0.04
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 85.649 %45.13
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 69.931 %36.85
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 21.194 %11.17
Demokrat Parti
DP 		- 5.783 %3.05
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.175 %1.15
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 2.017 %1.06
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.744 %0.92
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 736 %0.39
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 366 %0.19
Millet Partisi
Millet 		- 82 %0.04
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 67 %0.04
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 40 %0.02
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		101.072 %34.43
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		93.164 %31.73
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		43.748 %14.9
İyi Parti
İYİ PARTİ 		39.723 %13.53
Saadet Partisi
SAADET 		4.433 %1.51
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		4.270 %1.45
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		2.856 %0.97
Demokrat Parti
DP 		1.744 %0.59
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.434 %0.49
Vatan Partisi
VATAN 		369 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		126.406 %43.63
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		108.841 %37.57
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		38.101 %13.15
Saadet Partisi
SAADET 		4.803 %1.66
Büyük Birlik Partisi
BBP 		4.328 %1.49
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		3.721 %1.28
Demokrat Parti
DP 		1.370 %0.47
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		592 %0.2
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		566 %0.2
Millet Partisi
Millet 		310 %0.11
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		238 %0.08
Demokratik Sol Parti
DSP 		224 %0.08
Bağımsız
BĞMSZ 		197 %0.07
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		109.691 %42.53
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		91.011 %35.29
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		31.334 %12.15
Demokrat Parti
DP 		7.099 %2.75
Büyük Birlik Partisi
BBP 		6.718 %2.6
Saadet Partisi
SAADET 		3.980 %1.54
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		2.327 %0.9
Demokratik Sol Parti
DSP 		2.028 %0.79
Anavatan Partisi
ANAP 		1.060 %0.41
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		657 %0.25
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		587 %0.23
Bağımsız
BĞMSZ 		388 %0.15
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		358 %0.14
Millet Partisi
Millet 		308 %0.12
Emek Partisi
EMEP 		247 %0.1
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		125 %0.05
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bahçe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Düziçi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hasanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kadirli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Sumbas
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Toprakkale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Atalan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Böcekli
Açılan Sandık Oranı %0
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Cevdetiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Ellek
Açılan Sandık Oranı %0
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Mehmetli
Açılan Sandık Oranı %0
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Türkmen
Açılan Sandık Oranı %0
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Tüysüz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yarbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bahçe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Düziçi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hasanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kadirli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sumbas
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Toprakkale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Atalan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Böcekli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Cevdetiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ellek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mehmetli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Türkmen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tüysüz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yarbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0