DÜZİÇİ SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*
*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Bahçe
Açılan Sandık Oranı %0
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Hasanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
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Kadirli
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Sumbas
Açılan Sandık Oranı %0
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Toprakkale
Açılan Sandık Oranı %0
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|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Atalan
Açılan Sandık Oranı %0
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Böcekli
Açılan Sandık Oranı %0
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Cevdetiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Ellek
Açılan Sandık Oranı %0
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Mehmetli
Açılan Sandık Oranı %0
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Türkmen
Açılan Sandık Oranı %0
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Tüysüz
Açılan Sandık Oranı %0
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Yarbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Bahçe
Açılan Sandık Oranı %0
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|
Hasanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
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|
Kadirli
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Sumbas
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
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|
Toprakkale
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Atalan
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Böcekli
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Cevdetiye
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Ellek
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
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|%0 0
|
Mehmetli
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Türkmen
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
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|%0 0
|
Tüysüz
Açılan Sandık Oranı %0
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|
Yarbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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