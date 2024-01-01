TOPRAKKALE SEÇİM SONUÇLARI

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  • Toprakkale Toplam Seçmen 0
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  • Geçersiz Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.490 %39.94
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 2.157 %34.6
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.483 %23.79
Saadet Partisi
SAADET 		- 96 %1.54
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 9 %0.14
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.381 %28.87
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.149 %26.06
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.973 %23.92
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 920 %11.16
Saadet Partisi
SAADET 		- 630 %7.64
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 164 %1.99
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 30 %0.36
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.402 %33.6
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.394 %33.41
Demokrat Parti
DP 		- 1.273 %30.51
Saadet Partisi
SAADET 		- 49 %1.17
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 44 %1.05
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 11 %0.26
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.527 %41.02
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.054 %33.34
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.329 %21.57
Saadet Partisi
SAADET 		115 %1.87
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		114 %1.85
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		11 %0.18
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		11 %0.18
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.263 %28.08
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.094 %25.98
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.039 %25.3
Büyük Birlik Partisi
BBP 		816 %10.13
Saadet Partisi
SAADET 		557 %6.91
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		207 %2.57
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		46 %0.57
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		37 %0.46
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.471 %35.42
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.354 %32.6
Demokrat Parti
DP 		1.134 %27.31
Demokratik Sol Parti
DSP 		109 %2.62
Saadet Partisi
SAADET 		85 %2.05
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bahçe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Düziçi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hasanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
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Kadirli
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Sumbas
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Atalan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Böcekli
Açılan Sandık Oranı %0
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Cevdetiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ellek
Açılan Sandık Oranı %0
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Mehmetli
Açılan Sandık Oranı %0
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Türkmen
Açılan Sandık Oranı %0
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Tüysüz
Açılan Sandık Oranı %0
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Yarbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bahçe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Düziçi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hasanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kadirli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sumbas
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Atalan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Böcekli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Cevdetiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ellek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mehmetli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Türkmen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tüysüz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yarbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0