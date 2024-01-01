MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Merkez Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 61.788 %54.44
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 22.344 %19.69
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 4.125 %3.63
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 3.112 %2.74
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.010 %1.77
Demokrat Parti
DP 		- 380 %0.33
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 326 %0.29
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 210 %0.19
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 54.153 %47.34
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 42.834 %37.44
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 11.337 %9.91
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 3.028 %2.65
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.366 %1.19
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 744 %0.65
Demokrat Parti
DP 		- 510 %0.45
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 166 %0.15
Millet Partisi
Millet 		- 158 %0.14
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 98 %0.09
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 46.952 %49.1
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 36.805 %38.49
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 5.953 %6.22
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 2.017 %2.11
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.696 %1.77
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.183 %1.24
Demokrat Parti
DP 		- 395 %0.41
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 246 %0.26
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 198 %0.21
Millet Partisi
Millet 		- 82 %0.09
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 67 %0.07
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 40 %0.04
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		44.923 %39.66
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		33.127 %29.24
İyi Parti
İYİ PARTİ 		23.881 %21.08
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		4.441 %3.92
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		2.845 %2.51
Saadet Partisi
SAADET 		2.438 %2.15
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.353 %1.19
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		276 %0.24
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		51.799 %45.83
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		42.286 %37.41
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		11.980 %10.6
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		3.288 %2.91
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.569 %1.39
Saadet Partisi
SAADET 		1.523 %1.35
Demokrat Parti
DP 		296 %0.26
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		166 %0.15
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		63 %0.06
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		51 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		45.877 %48.11
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		35.781 %37.52
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		6.630 %6.95
Saadet Partisi
SAADET 		2.195 %2.3
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		2.143 %2.25
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.888 %1.98
Demokrat Parti
DP 		509 %0.53
Demokratik Sol Parti
DSP 		234 %0.25
Millet Partisi
Millet 		110 %0.12
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bahçe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Düziçi
Açılan Sandık Oranı %0
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Hasanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
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Kadirli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sumbas
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Toprakkale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Atalan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Böcekli
Açılan Sandık Oranı %0
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Cevdetiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ellek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mehmetli
Açılan Sandık Oranı %0
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Türkmen
Açılan Sandık Oranı %0
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Tüysüz
Açılan Sandık Oranı %0
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Yarbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bahçe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Düziçi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hasanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kadirli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sumbas
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Toprakkale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Atalan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Böcekli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Cevdetiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ellek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mehmetli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Türkmen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tüysüz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yarbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0