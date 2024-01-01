AYDINCIK SEÇİM SONUÇLARI

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  • Aydıncık Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
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  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 3.358 %43.75
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.704 %35.23
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 1.538 %20.04
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 28 %0.36
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 25 %0.33
Saadet Partisi
SAADET 		- 22 %0.29
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 3.135 %41.88
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 2.490 %33.26
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.767 %23.6
Saadet Partisi
SAADET 		- 43 %0.57
Demokrat Parti
DP 		- 31 %0.41
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 20 %0.27
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.679 %50.24
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.448 %27.16
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.174 %22.02
Saadet Partisi
SAADET 		- 11 %0.21
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 10 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 10 %0.19
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.413 %44.45
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.669 %34.76
İyi Parti
İYİ PARTİ 		1.526 %19.87
Saadet Partisi
SAADET 		36 %0.47
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		19 %0.25
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		16 %0.21
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.916 %38.85
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.544 %33.9
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.951 %26
Saadet Partisi
SAADET 		41 %0.55
Demokrat Parti
DP 		24 %0.32
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		14 %0.19
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		9 %0.12
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		6 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.513 %47.91
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.461 %27.86
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.237 %23.58
Demokratik Sol Parti
DSP 		13 %0.25
Saadet Partisi
SAADET 		13 %0.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		8 %0.15
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akdeniz
Açılan Sandık Oranı %0
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Anamur
Açılan Sandık Oranı %0
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Bozyazı
Açılan Sandık Oranı %0
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Çamlıyayla
Açılan Sandık Oranı %0
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Erdemli
Açılan Sandık Oranı %0
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Gülnar
Açılan Sandık Oranı %0
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Mezitli
Açılan Sandık Oranı %0
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Mut
Açılan Sandık Oranı %0
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Silifke
Açılan Sandık Oranı %0
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Tarsus
Açılan Sandık Oranı %0
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Toroslar
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akdeniz
Açılan Sandık Oranı %0
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Anamur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozyazı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çamlıyayla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erdemli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gülnar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mezitli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mut
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Silifke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tarsus
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Toroslar
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
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