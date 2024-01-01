YENİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI

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  • Yenişehir Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 91.830 %63.55
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 39.808 %27.55
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 7.921 %5.48
Demokrat Parti
DP 		- 2.895 %2
Saadet Partisi
SAADET 		- 742 %0.51
Vatan Partisi
VATAN 		- 451 %0.31
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 421 %0.29
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 329 %0.23
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 113 %0.08
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 57.065 %42.81
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 32.779 %24.59
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 27.584 %20.69
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 13.436 %10.08
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 536 %0.4
Saadet Partisi
SAADET 		- 506 %0.38
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 406 %0.3
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 349 %0.26
Demokrat Parti
DP 		- 282 %0.21
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 162 %0.12
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 110 %0.08
Millet Partisi
Millet 		- 79 %0.06
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 39.573 %40.06
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 20.945 %21.2
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 18.852 %19.09
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 11.379 %11.52
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 6.709 %6.79
Saadet Partisi
SAADET 		- 464 %0.47
Demokrat Parti
DP 		- 223 %0.23
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 184 %0.19
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		- 142 %0.14
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 120 %0.12
Millet Partisi
Millet 		- 107 %0.11
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 81 %0.08
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		81.932 %56.84
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		38.990 %27.05
İyi Parti
İYİ PARTİ 		10.401 %7.22
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		7.059 %4.9
Demokrat Parti
DP 		3.217 %2.23
Saadet Partisi
SAADET 		859 %0.6
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		494 %0.34
Büyük Birlik Partisi
BBP 		428 %0.3
Demokratik Sol Parti
DSP 		397 %0.28
Vatan Partisi
VATAN 		265 %0.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		102 %0.07
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		55.782 %41.97
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		32.781 %24.67
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		27.640 %20.8
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		13.570 %10.21
Büyük Birlik Partisi
BBP 		811 %0.61
Saadet Partisi
SAADET 		534 %0.4
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		513 %0.39
Demokrat Parti
DP 		315 %0.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		281 %0.21
Demokratik Sol Parti
DSP 		197 %0.15
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		162 %0.12
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		146 %0.11
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		102 %0.08
Millet Partisi
Millet 		65 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		38.932 %39.57
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		21.474 %21.82
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		18.542 %18.84
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		11.695 %11.89
Demokratik Sol Parti
DSP 		6.797 %6.91
Saadet Partisi
SAADET 		467 %0.47
Demokrat Parti
DP 		365 %0.37
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		127 %0.13
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akdeniz
Açılan Sandık Oranı %0
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Anamur
Açılan Sandık Oranı %0
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Aydıncık
Açılan Sandık Oranı %0
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Bozyazı
Açılan Sandık Oranı %0
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Çamlıyayla
Açılan Sandık Oranı %0
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Erdemli
Açılan Sandık Oranı %0
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Gülnar
Açılan Sandık Oranı %0
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Mezitli
Açılan Sandık Oranı %0
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Mut
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Silifke
Açılan Sandık Oranı %0
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Tarsus
Açılan Sandık Oranı %0
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Toroslar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akdeniz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Anamur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Aydıncık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozyazı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çamlıyayla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erdemli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gülnar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mezitli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mut
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Silifke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tarsus
Açılan Sandık Oranı %0
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Toroslar
Açılan Sandık Oranı %0
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