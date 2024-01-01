MEZİTLİ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Mezitli Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 62.504 %56.65
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 40.353 %36.57
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 4.445 %4.03
Demokrat Parti
DP 		- 1.710 %1.55
Saadet Partisi
SAADET 		- 431 %0.39
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 317 %0.29
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 279 %0.25
Vatan Partisi
VATAN 		- 216 %0.2
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 85 %0.08
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 42.141 %43.79
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 25.081 %26.06
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 22.897 %23.79
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 4.539 %4.72
Saadet Partisi
SAADET 		- 442 %0.46
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 309 %0.32
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 216 %0.22
Demokrat Parti
DP 		- 188 %0.2
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 188 %0.2
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 114 %0.12
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 65 %0.07
Millet Partisi
Millet 		- 36 %0.04
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 21 %0.02
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 23.802 %38.06
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 19.952 %31.9
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 13.024 %20.83
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 3.507 %5.61
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.449 %2.32
Saadet Partisi
SAADET 		- 409 %0.65
Demokrat Parti
DP 		- 100 %0.16
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 96 %0.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 87 %0.14
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 50 %0.08
Millet Partisi
Millet 		- 43 %0.07
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 18 %0.03
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		56.844 %51.6
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		39.947 %36.26
İyi Parti
İYİ PARTİ 		6.444 %5.85
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		3.151 %2.86
Demokrat Parti
DP 		2.092 %1.9
Saadet Partisi
SAADET 		478 %0.43
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		439 %0.4
Demokratik Sol Parti
DSP 		289 %0.26
Büyük Birlik Partisi
BBP 		205 %0.19
Vatan Partisi
VATAN 		198 %0.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		76 %0.07
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		40.597 %42.31
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		25.841 %26.93
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		22.338 %23.28
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		4.954 %5.16
Saadet Partisi
SAADET 		439 %0.46
Büyük Birlik Partisi
BBP 		415 %0.43
Demokrat Parti
DP 		372 %0.39
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		318 %0.33
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		186 %0.19
Demokratik Sol Parti
DSP 		173 %0.18
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		138 %0.14
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		99 %0.1
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		90 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		23.802 %38.23
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		19.451 %31.24
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		12.920 %20.75
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		3.682 %5.91
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.754 %2.82
Saadet Partisi
SAADET 		362 %0.58
Demokrat Parti
DP 		213 %0.34
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		78 %0.13
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akdeniz
Açılan Sandık Oranı %0
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Anamur
Açılan Sandık Oranı %0
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Aydıncık
Açılan Sandık Oranı %0
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Bozyazı
Açılan Sandık Oranı %0
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Çamlıyayla
Açılan Sandık Oranı %0
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Erdemli
Açılan Sandık Oranı %0
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Gülnar
Açılan Sandık Oranı %0
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Mut
Açılan Sandık Oranı %0
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Silifke
Açılan Sandık Oranı %0
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Tarsus
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Toroslar
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akdeniz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Anamur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Aydıncık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozyazı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çamlıyayla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erdemli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gülnar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mut
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Silifke
Açılan Sandık Oranı %0
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Tarsus
Açılan Sandık Oranı %0
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Toroslar
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
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