ANAMUR SEÇİM SONUÇLARI

%0
  • Anamur Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 19.545 %44.74
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 15.697 %35.93
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 7.542 %17.27
Demokrat Parti
DP 		- 654 %1.5
Saadet Partisi
SAADET 		- 142 %0.33
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 61 %0.14
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 42 %0.1
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 16.049 %38.35
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 12.677 %30.29
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 12.434 %29.71
Saadet Partisi
SAADET 		- 207 %0.49
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 176 %0.42
Demokrat Parti
DP 		- 168 %0.4
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 58 %0.14
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 40 %0.1
Millet Partisi
Millet 		- 38 %0.09
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 7.972 %38.51
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 7.766 %37.51
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 3.823 %18.47
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 586 %2.83
Demokrat Parti
DP 		- 360 %1.74
Saadet Partisi
SAADET 		- 125 %0.6
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		- 37 %0.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 33 %0.16
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		19.397 %44.73
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		15.481 %35.7
İyi Parti
İYİ PARTİ 		7.134 %16.45
Demokrat Parti
DP 		990 %2.28
Saadet Partisi
SAADET 		184 %0.42
Büyük Birlik Partisi
BBP 		100 %0.23
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		47 %0.11
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		33 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		15.418 %37.09
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		12.085 %29.07
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		11.793 %28.37
Bağımsız
BĞMSZ 		827 %1.99
Büyük Birlik Partisi
BBP 		482 %1.16
Saadet Partisi
SAADET 		337 %0.81
Demokrat Parti
DP 		213 %0.51
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		175 %0.42
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		122 %0.29
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		55 %0.13
Millet Partisi
Millet 		45 %0.11
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		15 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		7.734 %37.64
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		7.415 %36.08
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.844 %18.71
Demokratik Sol Parti
DSP 		813 %3.96
Demokrat Parti
DP 		460 %2.24
Saadet Partisi
SAADET 		195 %0.95
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		89 %0.43
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akdeniz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Aydıncık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozyazı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çamlıyayla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erdemli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gülnar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mezitli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mut
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Silifke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tarsus
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Toroslar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akdeniz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Aydıncık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozyazı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çamlıyayla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erdemli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gülnar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mezitli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mut
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Silifke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tarsus
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Toroslar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0