ÇAMLIYAYLA SEÇİM SONUÇLARI

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  • Çamlıyayla Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 3.316 %52.39
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 2.098 %33.15
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 644 %10.18
Demokrat Parti
DP 		- 200 %3.16
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 25 %0.4
Vatan Partisi
VATAN 		- 18 %0.28
Saadet Partisi
SAADET 		- 16 %0.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 12 %0.19
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 2.505 %40.26
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.486 %39.95
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.046 %16.81
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 53 %0.85
Saadet Partisi
SAADET 		- 49 %0.79
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 45 %0.72
Demokrat Parti
DP 		- 20 %0.32
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 16 %0.26
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 2 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 990 %47.44
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 965 %46.24
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 117 %5.61
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 9 %0.43
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 4 %0.19
Saadet Partisi
SAADET 		- 2 %0.1
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3.290 %51.97
İyi Parti
İYİ PARTİ 		1.739 %27.47
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		781 %12.34
Demokrat Parti
DP 		400 %6.32
Büyük Birlik Partisi
BBP 		79 %1.25
Saadet Partisi
SAADET 		15 %0.24
Vatan Partisi
VATAN 		12 %0.19
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		8 %0.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		6 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.561 %41.19
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.385 %38.36
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.093 %17.58
Büyük Birlik Partisi
BBP 		66 %1.06
Saadet Partisi
SAADET 		50 %0.8
Demokrat Parti
DP 		17 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		17 %0.27
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		15 %0.24
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		7 %0.11
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		4 %0.06
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		2 %0.03
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		988 %47.8
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		930 %44.99
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		134 %6.48
Demokratik Sol Parti
DSP 		15 %0.73
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akdeniz
Açılan Sandık Oranı %0
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Anamur
Açılan Sandık Oranı %0
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Aydıncık
Açılan Sandık Oranı %0
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Bozyazı
Açılan Sandık Oranı %0
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Erdemli
Açılan Sandık Oranı %0
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Gülnar
Açılan Sandık Oranı %0
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Mezitli
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Mut
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Silifke
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Tarsus
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Toroslar
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Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akdeniz
Açılan Sandık Oranı %0
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Anamur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Aydıncık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozyazı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erdemli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gülnar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mezitli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mut
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Silifke
Açılan Sandık Oranı %0
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Tarsus
Açılan Sandık Oranı %0
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Toroslar
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenişehir
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