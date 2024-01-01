TOROSLAR SEÇİM SONUÇLARI

%0
  • Toroslar Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 68.505 %41.68
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 62.072 %37.76
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 27.336 %16.63
Demokrat Parti
DP 		- 3.489 %2.12
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.556 %0.95
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 438 %0.27
Vatan Partisi
VATAN 		- 409 %0.25
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 312 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 258 %0.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 56.047 %35.93
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 41.936 %26.88
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 28.475 %18.25
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 25.003 %16.03
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.458 %0.93
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 943 %0.6
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 717 %0.46
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 483 %0.31
Demokrat Parti
DP 		- 384 %0.25
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 196 %0.13
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 193 %0.12
Millet Partisi
Millet 		- 91 %0.06
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 75 %0.05
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 45.530 %36.12
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 28.509 %22.62
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 24.473 %19.41
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 23.136 %18.35
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 2.262 %1.79
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.185 %0.94
Demokrat Parti
DP 		- 257 %0.2
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 248 %0.2
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 153 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 153 %0.12
Millet Partisi
Millet 		- 149 %0.12
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		69.167 %42.17
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		55.178 %33.64
İyi Parti
İYİ PARTİ 		23.006 %14.03
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		8.938 %5.45
Demokrat Parti
DP 		4.008 %2.44
Saadet Partisi
SAADET 		1.573 %0.96
Büyük Birlik Partisi
BBP 		915 %0.56
Demokratik Sol Parti
DSP 		428 %0.26
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		331 %0.2
Vatan Partisi
VATAN 		299 %0.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		187 %0.11
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		53.093 %34.18
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		42.956 %27.66
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		27.479 %17.69
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		26.880 %17.31
Saadet Partisi
SAADET 		1.618 %1.04
Büyük Birlik Partisi
BBP 		881 %0.57
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		643 %0.41
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		624 %0.4
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		465 %0.3
Demokrat Parti
DP 		389 %0.25
Millet Partisi
Millet 		114 %0.07
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		90 %0.06
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		89 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		43.559 %34.66
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		28.541 %22.71
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		24.280 %19.32
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		23.577 %18.76
Demokratik Sol Parti
DSP 		2.795 %2.22
Saadet Partisi
SAADET 		1.890 %1.5
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		572 %0.46
Demokrat Parti
DP 		473 %0.38
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akdeniz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Anamur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Aydıncık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozyazı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çamlıyayla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erdemli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gülnar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mezitli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mut
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Silifke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tarsus
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akdeniz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Anamur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Aydıncık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozyazı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çamlıyayla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erdemli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gülnar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mezitli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mut
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Silifke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tarsus
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0