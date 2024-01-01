SİLİFKE SEÇİM SONUÇLARI

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  • Silifke Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 33.793 %43.98
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 28.695 %37.35
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 12.110 %15.76
Demokrat Parti
DP 		- 1.728 %2.25
Saadet Partisi
SAADET 		- 172 %0.22
Vatan Partisi
VATAN 		- 166 %0.22
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 112 %0.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 56 %0.07
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 25.660 %34.82
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 23.518 %31.92
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 22.924 %31.11
Saadet Partisi
SAADET 		- 559 %0.76
Demokrat Parti
DP 		- 282 %0.38
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 249 %0.34
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 213 %0.29
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 179 %0.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 56 %0.08
Millet Partisi
Millet 		- 48 %0.07
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 12.128 %39.95
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 9.287 %30.59
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 8.559 %28.2
Saadet Partisi
SAADET 		- 144 %0.47
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 93 %0.31
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 90 %0.3
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 55 %0.18
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		33.727 %43.9
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		26.725 %34.79
İyi Parti
İYİ PARTİ 		12.993 %16.91
Demokrat Parti
DP 		2.192 %2.85
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		302 %0.39
Büyük Birlik Partisi
BBP 		207 %0.27
Saadet Partisi
SAADET 		176 %0.23
Vatan Partisi
VATAN 		137 %0.18
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		96 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		60 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		24.952 %33.99
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		24.423 %33.27
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		21.971 %29.93
Saadet Partisi
SAADET 		606 %0.83
Büyük Birlik Partisi
BBP 		431 %0.59
Demokrat Parti
DP 		416 %0.57
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		255 %0.35
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		225 %0.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		56 %0.08
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		35 %0.05
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		35 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		11.930 %39.55
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		9.470 %31.4
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		8.269 %27.41
Saadet Partisi
SAADET 		234 %0.78
Demokratik Sol Parti
DSP 		142 %0.47
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		119 %0.39
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akdeniz
Açılan Sandık Oranı %0
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Anamur
Açılan Sandık Oranı %0
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Aydıncık
Açılan Sandık Oranı %0
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Bozyazı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çamlıyayla
Açılan Sandık Oranı %0
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Erdemli
Açılan Sandık Oranı %0
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Gülnar
Açılan Sandık Oranı %0
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Mezitli
Açılan Sandık Oranı %0
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Mut
Açılan Sandık Oranı %0
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Tarsus
Açılan Sandık Oranı %0
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Toroslar
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akdeniz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Anamur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Aydıncık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozyazı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çamlıyayla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erdemli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gülnar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mezitli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mut
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tarsus
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Toroslar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
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