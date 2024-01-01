SİLİFKE SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*
*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Akdeniz
Açılan Sandık Oranı %0
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Anamur
Açılan Sandık Oranı %0
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Aydıncık
Açılan Sandık Oranı %0
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Bozyazı
Açılan Sandık Oranı %0
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Çamlıyayla
Açılan Sandık Oranı %0
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Erdemli
Açılan Sandık Oranı %0
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Gülnar
Açılan Sandık Oranı %0
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Mezitli
Açılan Sandık Oranı %0
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Mut
Açılan Sandık Oranı %0
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Tarsus
Açılan Sandık Oranı %0
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Toroslar
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Akdeniz
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Anamur
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|
Aydıncık
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
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|
Bozyazı
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Çamlıyayla
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|
Erdemli
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Gülnar
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|
Mezitli
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
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|%0 0
|
Mut
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Tarsus
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Toroslar
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
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|%0 0