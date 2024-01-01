AKDENİZ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Akdeniz Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 47.891 %34.36
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 44.010 %31.58
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 39.587 %28.4
Demokrat Parti
DP 		- 5.945 %4.27
Saadet Partisi
SAADET 		- 843 %0.6
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 329 %0.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 273 %0.2
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 246 %0.18
Vatan Partisi
VATAN 		- 245 %0.18
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 44.643 %29.82
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 44.327 %29.61
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 36.592 %24.45
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 20.809 %13.9
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 972 %0.65
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 884 %0.59
Saadet Partisi
SAADET 		- 781 %0.52
Demokrat Parti
DP 		- 422 %0.28
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 164 %0.11
Millet Partisi
Millet 		- 93 %0.06
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 41.159 %29.54
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 37.185 %26.69
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 26.631 %19.11
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 25.932 %18.61
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 6.579 %4.72
Saadet Partisi
SAADET 		- 756 %0.54
Demokrat Parti
DP 		- 336 %0.24
Millet Partisi
Millet 		- 241 %0.17
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 207 %0.15
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 160 %0.11
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 134 %0.1
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		47.137 %33.94
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		41.327 %29.75
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		41.319 %29.75
Demokrat Parti
DP 		6.599 %4.75
Saadet Partisi
SAADET 		908 %0.65
Büyük Birlik Partisi
BBP 		447 %0.32
Demokratik Sol Parti
DSP 		377 %0.27
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		332 %0.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		228 %0.16
Vatan Partisi
VATAN 		222 %0.16
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		42.251 %28.35
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		41.929 %28.13
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		37.753 %25.33
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		22.972 %15.41
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		896 %0.6
Büyük Birlik Partisi
BBP 		883 %0.59
Saadet Partisi
SAADET 		665 %0.45
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		564 %0.38
Demokrat Parti
DP 		424 %0.28
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		274 %0.18
Demokratik Sol Parti
DSP 		140 %0.09
Millet Partisi
Millet 		110 %0.07
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		97 %0.07
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		92 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		40.728 %29.31
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		36.678 %26.39
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		26.936 %19.38
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		25.741 %18.52
Demokratik Sol Parti
DSP 		6.681 %4.81
Saadet Partisi
SAADET 		910 %0.65
Demokrat Parti
DP 		839 %0.6
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		456 %0.33
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Anamur
Açılan Sandık Oranı %0
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Aydıncık
Açılan Sandık Oranı %0
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Bozyazı
Açılan Sandık Oranı %0
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Çamlıyayla
Açılan Sandık Oranı %0
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Erdemli
Açılan Sandık Oranı %0
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Gülnar
Açılan Sandık Oranı %0
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Mezitli
Açılan Sandık Oranı %0
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Mut
Açılan Sandık Oranı %0
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Silifke
Açılan Sandık Oranı %0
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Tarsus
Açılan Sandık Oranı %0
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Toroslar
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Anamur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Aydıncık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozyazı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çamlıyayla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erdemli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gülnar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mezitli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mut
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Silifke
Açılan Sandık Oranı %0
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Tarsus
Açılan Sandık Oranı %0
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Toroslar
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
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