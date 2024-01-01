TARSUS SEÇİM SONUÇLARI

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  • Tarsus Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 95.335 %48.48
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 81.882 %41.64
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 13.180 %6.7
Demokrat Parti
DP 		- 3.962 %2.01
Saadet Partisi
SAADET 		- 946 %0.48
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 408 %0.21
Vatan Partisi
VATAN 		- 382 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 320 %0.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 68.038 %35.73
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 59.794 %31.4
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 38.096 %20.01
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 19.671 %10.33
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.451 %0.76
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.375 %0.72
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 788 %0.41
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 639 %0.34
Demokrat Parti
DP 		- 343 %0.18
Millet Partisi
Millet 		- 134 %0.07
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 74 %0.04
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 52.169 %42.02
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 34.538 %27.82
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 20.611 %16.6
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 14.052 %11.32
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 975 %0.79
Saadet Partisi
SAADET 		- 667 %0.54
Demokrat Parti
DP 		- 477 %0.38
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 291 %0.23
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		- 209 %0.17
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 154 %0.12
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		85.332 %43.45
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		80.577 %41.03
İyi Parti
İYİ PARTİ 		16.535 %8.42
Demokrat Parti
DP 		5.534 %2.82
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		4.805 %2.45
Saadet Partisi
SAADET 		1.307 %0.67
Büyük Birlik Partisi
BBP 		829 %0.42
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		439 %0.22
Demokratik Sol Parti
DSP 		357 %0.18
Vatan Partisi
VATAN 		336 %0.17
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		334 %0.17
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		67.325 %35.45
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		57.547 %30.3
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		39.219 %20.65
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		20.034 %10.55
Saadet Partisi
SAADET 		1.594 %0.84
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.505 %0.79
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.033 %0.54
Demokrat Parti
DP 		492 %0.26
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		406 %0.21
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		217 %0.11
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		192 %0.1
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		188 %0.1
Millet Partisi
Millet 		143 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		50.215 %40.67
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		33.426 %27.07
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		21.326 %17.27
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		14.211 %11.51
Demokratik Sol Parti
DSP 		2.172 %1.76
Saadet Partisi
SAADET 		969 %0.78
Demokrat Parti
DP 		935 %0.76
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		214 %0.17
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akdeniz
Açılan Sandık Oranı %0
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Anamur
Açılan Sandık Oranı %0
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Aydıncık
Açılan Sandık Oranı %0
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Bozyazı
Açılan Sandık Oranı %0
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Çamlıyayla
Açılan Sandık Oranı %0
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Erdemli
Açılan Sandık Oranı %0
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Gülnar
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Mezitli
Açılan Sandık Oranı %0
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Mut
Açılan Sandık Oranı %0
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Silifke
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Toroslar
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Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akdeniz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Anamur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Aydıncık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozyazı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çamlıyayla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erdemli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gülnar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mezitli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mut
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Silifke
Açılan Sandık Oranı %0
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Toroslar
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
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