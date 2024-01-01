ERDEMLİ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Erdemli Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 36.792 %42.15
Demokrat Parti
DP 		- 21.451 %24.57
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 18.397 %21.08
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 8.147 %9.33
Saadet Partisi
SAADET 		- 753 %0.86
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 358 %0.41
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 210 %0.24
Vatan Partisi
VATAN 		- 141 %0.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 39.591 %48.7
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 34.280 %42.17
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 4.483 %5.51
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 1.139 %1.4
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.015 %1.25
Demokrat Parti
DP 		- 329 %0.4
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 205 %0.25
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 75 %0.09
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 66 %0.08
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		- 59 %0.07
Millet Partisi
Millet 		- 50 %0.06
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 10.403 %40.23
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 8.835 %34.17
Demokrat Parti
DP 		- 4.497 %17.39
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.074 %4.15
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.002 %3.88
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 47 %0.18
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		38.777 %44.46
Demokrat Parti
DP 		17.809 %20.42
İyi Parti
İYİ PARTİ 		16.340 %18.74
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		11.276 %12.93
Saadet Partisi
SAADET 		1.106 %1.27
Büyük Birlik Partisi
BBP 		909 %1.04
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		553 %0.63
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		181 %0.21
Vatan Partisi
VATAN 		163 %0.19
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		94 %0.11
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		36.854 %45.45
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		33.598 %41.43
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		6.870 %8.47
Saadet Partisi
SAADET 		1.289 %1.59
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		1.210 %1.49
Demokrat Parti
DP 		624 %0.77
Büyük Birlik Partisi
BBP 		359 %0.44
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		91 %0.11
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		72 %0.09
Millet Partisi
Millet 		60 %0.07
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		38 %0.05
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		25 %0.03
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		9.929 %38.95
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		8.684 %34.06
Demokrat Parti
DP 		4.257 %16.7
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.386 %5.44
Saadet Partisi
SAADET 		1.237 %4.85
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akdeniz
Açılan Sandık Oranı %0
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Anamur
Açılan Sandık Oranı %0
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Aydıncık
Açılan Sandık Oranı %0
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Bozyazı
Açılan Sandık Oranı %0
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Çamlıyayla
Açılan Sandık Oranı %0
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Gülnar
Açılan Sandık Oranı %0
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Mezitli
Açılan Sandık Oranı %0
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Mut
Açılan Sandık Oranı %0
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Silifke
Açılan Sandık Oranı %0
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Tarsus
Açılan Sandık Oranı %0
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Toroslar
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akdeniz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Anamur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Aydıncık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozyazı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çamlıyayla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gülnar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mezitli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mut
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Silifke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tarsus
Açılan Sandık Oranı %0
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Toroslar
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
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