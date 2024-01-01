MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Merkez Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 33.227 %48.36
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 31.611 %46.01
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.330 %1.94
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 1.010 %1.47
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.003 %1.46
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 242 %0.35
Demokrat Parti
DP 		- 128 %0.19
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 95 %0.14
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 59 %0.09
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 31.019 %49.53
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 26.286 %41.97
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 2.701 %4.31
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 729 %1.16
Saadet Partisi
SAADET 		- 693 %1.11
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 370 %0.59
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 345 %0.55
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 330 %0.53
Demokrat Parti
DP 		- 120 %0.19
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		- 30 %0.05
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 25.140 %49.23
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 23.210 %45.45
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.059 %2.07
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 607 %1.19
Saadet Partisi
SAADET 		- 459 %0.9
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 230 %0.45
Demokrat Parti
DP 		- 143 %0.28
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 131 %0.26
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 73 %0.14
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 18 %0.04
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		33.077 %48.5
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		30.871 %45.27
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.474 %2.16
İyi Parti
İYİ PARTİ 		1.329 %1.95
Saadet Partisi
SAADET 		1.288 %1.89
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		156 %0.23
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		30.344 %48.8
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		25.559 %41.11
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.975 %4.78
Saadet Partisi
SAADET 		1.214 %1.95
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		783 %1.26
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		567 %0.91
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		514 %0.83
Demokrat Parti
DP 		176 %0.28
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		45 %0.07
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		24.684 %48.84
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		21.266 %42.08
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.578 %3.12
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.330 %2.63
Saadet Partisi
SAADET 		809 %1.6
Demokratik Sol Parti
DSP 		535 %1.06
Demokrat Parti
DP 		216 %0.43
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		118 %0.23
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Baykan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eruh
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kurtalan
Açılan Sandık Oranı %0
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Pervari
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şirvan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tillo
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Atabağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beğendik
Açılan Sandık Oranı %0
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Gökçebağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kayabağlar
Açılan Sandık Oranı %0
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Veyselkarani
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Baykan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eruh
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kurtalan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pervari
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şirvan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tillo
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Atabağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beğendik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gökçebağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kayabağlar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Veyselkarani
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0