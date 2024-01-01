KURTALAN SEÇİM SONUÇLARI

%0
  • Kurtalan Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 8.122 %50.07
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 7.423 %45.76
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 371 %2.29
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 106 %0.65
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 93 %0.57
Saadet Partisi
SAADET 		- 85 %0.52
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 20 %0.12
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 7.226 %53.61
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 5.873 %43.57
Saadet Partisi
SAADET 		- 142 %1.05
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 96 %0.71
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 79 %0.59
Demokrat Parti
DP 		- 64 %0.47
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 5.111 %46.32
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 4.596 %41.66
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.136 %10.3
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 91 %0.82
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 38 %0.34
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 37 %0.34
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 24 %0.22
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		8.233 %51.44
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		6.652 %41.56
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		473 %2.96
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		323 %2.02
Saadet Partisi
SAADET 		190 %1.19
İyi Parti
İYİ PARTİ 		100 %0.62
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		35 %0.22
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		7.135 %53.34
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		5.876 %43.93
Saadet Partisi
SAADET 		170 %1.27
Demokrat Parti
DP 		118 %0.88
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		78 %0.58
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		5.064 %46.82
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		4.352 %40.24
Saadet Partisi
SAADET 		1.198 %11.08
Demokratik Sol Parti
DSP 		150 %1.39
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		51 %0.47
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Baykan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eruh
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pervari
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şirvan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tillo
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Atabağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beğendik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gökçebağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kayabağlar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Veyselkarani
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Baykan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eruh
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pervari
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şirvan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tillo
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Atabağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beğendik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gökçebağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kayabağlar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Veyselkarani
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0