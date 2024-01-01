VEYSELKARANİ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Veyselkarani Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
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  • Geçersiz Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
Anadolu Birliği Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.215 %38.34
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.152 %36.35
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 774 %24.42
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 28 %0.88
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 1.166 %39.06
Saadet Partisi
SAADET 		- 721 %24.15
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 403 %13.5
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 392 %13.13
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 303 %10.15
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		- 948 %34.45
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 485 %17.62
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 480 %17.44
Saadet Partisi
SAADET 		- 477 %17.33
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 279 %10.14
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 76 %2.76
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 7 %0.25
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Saadet Partisi
SAADET 		1.114 %36.22
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.088 %35.37
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		874 %28.41
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		1.197 %40.67
Saadet Partisi
SAADET 		634 %21.54
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		479 %16.28
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		349 %11.86
Büyük Birlik Partisi
BBP 		284 %9.65
PARTİLER OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		865 %33.89
Demokratik Sol Parti
DSP 		465 %18.22
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		451 %17.67
Saadet Partisi
SAADET 		440 %17.24
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		331 %12.97
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Baykan
Açılan Sandık Oranı %0
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Eruh
Açılan Sandık Oranı %0
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Kurtalan
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Pervari
Açılan Sandık Oranı %0
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Şirvan
Açılan Sandık Oranı %0
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Tillo
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Atabağı
Açılan Sandık Oranı %0
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Beğendik
Açılan Sandık Oranı %0
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Gökçebağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Kayabağlar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Baykan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eruh
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kurtalan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pervari
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şirvan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tillo
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Atabağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beğendik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gökçebağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kayabağlar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0