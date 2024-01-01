GÖKÇEBAĞ SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*
*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Baykan
Açılan Sandık Oranı %0
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Eruh
Açılan Sandık Oranı %0
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Kurtalan
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
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Pervari
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Şirvan
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Tillo
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|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Atabağı
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Beğendik
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Kayabağlar
Açılan Sandık Oranı %0
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Veyselkarani
Açılan Sandık Oranı %0
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Baykan
Açılan Sandık Oranı %0
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Eruh
Açılan Sandık Oranı %0
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Kurtalan
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Pervari
Açılan Sandık Oranı %0
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Şirvan
Açılan Sandık Oranı %0
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Tillo
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Atabağı
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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Beğendik
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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Kayabağlar
Açılan Sandık Oranı %0
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Veyselkarani
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
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