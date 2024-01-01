BODRUM SEÇİM SONUÇLARI

%0
  • Bodrum Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 45.682 %45.69
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 34.568 %34.57
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 15.946 %15.95
Demokrat Parti
DP 		- 1.968 %1.97
Vatan Partisi
VATAN 		- 651 %0.65
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 409 %0.41
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 214 %0.21
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 190 %0.19
Saadet Partisi
SAADET 		- 152 %0.15
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 44.133 %50.83
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 31.649 %36.45
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 7.385 %8.51
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 2.652 %3.05
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 272 %0.31
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 182 %0.21
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		- 144 %0.17
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 107 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 104 %0.12
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 98 %0.11
Saadet Partisi
SAADET 		- 96 %0.11
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		- 7.609 %45.27
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 7.469 %44.43
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.155 %6.87
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 554 %3.3
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 22 %0.13
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		44.724 %44.88
İyi Parti
İYİ PARTİ 		27.886 %27.98
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		17.973 %18.04
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		4.551 %4.57
Demokrat Parti
DP 		2.953 %2.96
Büyük Birlik Partisi
BBP 		539 %0.54
Demokratik Sol Parti
DSP 		359 %0.36
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		304 %0.31
Saadet Partisi
SAADET 		194 %0.19
Vatan Partisi
VATAN 		167 %0.17
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		44.815 %51.68
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		26.997 %31.13
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		9.562 %11.03
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		3.232 %3.73
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		367 %0.42
Demokrat Parti
DP 		355 %0.41
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		341 %0.39
Demokratik Sol Parti
DSP 		195 %0.22
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		170 %0.2
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		147 %0.17
Doğru Yol Partisi
DYP 		124 %0.14
Bağımsız
BĞMSZ 		123 %0.14
Saadet Partisi
SAADET 		121 %0.14
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		89 %0.1
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		80 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		7.787 %46.56
Demokrat Parti
DP 		6.644 %39.72
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.378 %8.24
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		916 %5.48
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Dalaman
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Datça
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Fethiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kavaklıdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köyceğiz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Marmaris
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Menteşe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Milas
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ortaca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seydikemer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ula
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yatağan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Dalaman
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Datça
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Fethiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kavaklıdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köyceğiz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Marmaris
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Menteşe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Milas
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ortaca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seydikemer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ula
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yatağan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0