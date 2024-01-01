MENTEŞE SEÇİM SONUÇLARI

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  • Menteşe Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 36.991 %53.83
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 20.884 %30.39
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 5.120 %7.45
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.604 %2.33
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.165 %1.7
Demokrat Parti
DP 		- 988 %1.44
Saadet Partisi
SAADET 		- 508 %0.74
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 292 %0.42
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 30.582 %47.15
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 18.929 %29.19
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 13.658 %21.06
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 586 %0.9
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 380 %0.59
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 342 %0.53
Saadet Partisi
SAADET 		- 219 %0.34
Millet Partisi
Millet 		- 93 %0.14
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 68 %0.1
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 866 %52.68
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 770 %46.84
Saadet Partisi
SAADET 		- 8 %0.49
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		33.442 %48.5
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		22.428 %32.53
İyi Parti
İYİ PARTİ 		5.925 %8.59
Demokratik Sol Parti
DSP 		2.057 %2.98
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.747 %2.53
Demokrat Parti
DP 		1.319 %1.91
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		632 %0.92
Saadet Partisi
SAADET 		521 %0.76
Büyük Birlik Partisi
BBP 		434 %0.63
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		317 %0.46
Vatan Partisi
VATAN 		131 %0.19
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		30.344 %47.12
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		18.137 %28.16
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		13.328 %20.69
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		641 %1
Doğru Yol Partisi
DYP 		636 %0.99
Büyük Birlik Partisi
BBP 		390 %0.61
Saadet Partisi
SAADET 		262 %0.41
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		217 %0.34
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		137 %0.21
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		129 %0.2
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		115 %0.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		68 %0.11
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		861 %52.12
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		791 %47.88
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bodrum
Açılan Sandık Oranı %0
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Dalaman
Açılan Sandık Oranı %0
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Datça
Açılan Sandık Oranı %0
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Fethiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Kavaklıdere
Açılan Sandık Oranı %0
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Köyceğiz
Açılan Sandık Oranı %0
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Marmaris
Açılan Sandık Oranı %0
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Milas
Açılan Sandık Oranı %0
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Ortaca
Açılan Sandık Oranı %0
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Seydikemer
Açılan Sandık Oranı %0
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Ula
Açılan Sandık Oranı %0
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Yatağan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bodrum
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dalaman
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Datça
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Fethiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kavaklıdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köyceğiz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Marmaris
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Milas
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ortaca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seydikemer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ula
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yatağan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0