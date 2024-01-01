SEYDİKEMER SEÇİM SONUÇLARI

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  • Seydikemer Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 21.303 %50.75
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 14.805 %35.27
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 4.741 %11.29
Demokrat Parti
DP 		- 602 %1.43
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 228 %0.54
Saadet Partisi
SAADET 		- 179 %0.43
Vatan Partisi
VATAN 		- 121 %0.29
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 16.141 %40.4
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 14.517 %36.34
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 7.508 %18.79
Demokrat Parti
DP 		- 707 %1.77
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 523 %1.31
Saadet Partisi
SAADET 		- 219 %0.55
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 204 %0.51
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 68 %0.17
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 63 %0.16
31 MART 2019 30 MART 2014
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		21.206 %51.14
İyi Parti
İYİ PARTİ 		12.609 %30.41
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		6.043 %14.57
Demokrat Parti
DP 		881 %2.12
Saadet Partisi
SAADET 		226 %0.54
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		205 %0.49
Büyük Birlik Partisi
BBP 		149 %0.36
Vatan Partisi
VATAN 		92 %0.22
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		58 %0.14
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		16.089 %40.47
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		13.843 %34.82
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		7.738 %19.46
Demokrat Parti
DP 		795 %2
Büyük Birlik Partisi
BBP 		614 %1.54
Saadet Partisi
SAADET 		265 %0.67
Doğru Yol Partisi
DYP 		217 %0.55
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		123 %0.31
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		43 %0.11
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		31 %0.08
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bodrum
Açılan Sandık Oranı %0
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Dalaman
Açılan Sandık Oranı %0
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Datça
Açılan Sandık Oranı %0
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Fethiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Kavaklıdere
Açılan Sandık Oranı %0
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Köyceğiz
Açılan Sandık Oranı %0
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Marmaris
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Menteşe
Açılan Sandık Oranı %0
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Milas
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Ortaca
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Ula
Açılan Sandık Oranı %0
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Yatağan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bodrum
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dalaman
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Datça
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Fethiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kavaklıdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köyceğiz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Marmaris
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Menteşe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Milas
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ortaca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ula
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yatağan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0