KÖYCEĞİZ SEÇİM SONUÇLARI

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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 11.682 %49.09
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 11.421 %47.99
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 293 %1.23
Vatan Partisi
VATAN 		- 233 %0.98
Saadet Partisi
SAADET 		- 169 %0.71
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 10.240 %46.07
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 10.227 %46.01
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.499 %6.74
Saadet Partisi
SAADET 		- 91 %0.41
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 68 %0.31
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 64 %0.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 37 %0.17
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.803 %52.73
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.139 %40.24
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 177 %3.33
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 173 %3.25
Saadet Partisi
SAADET 		- 20 %0.38
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 4 %0.08
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		11.489 %48.54
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		11.409 %48.21
Saadet Partisi
SAADET 		283 %1.2
Vatan Partisi
VATAN 		193 %0.82
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		169 %0.71
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		124 %0.52
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		10.177 %46.03
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		9.462 %42.8
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.129 %9.63
Saadet Partisi
SAADET 		89 %0.4
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		86 %0.39
Doğru Yol Partisi
DYP 		76 %0.34
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		43 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		26 %0.12
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		21 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.666 %51.23
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.972 %37.89
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		296 %5.69
Demokratik Sol Parti
DSP 		270 %5.19
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bodrum
Açılan Sandık Oranı %0
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Dalaman
Açılan Sandık Oranı %0
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Datça
Açılan Sandık Oranı %0
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Fethiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Kavaklıdere
Açılan Sandık Oranı %0
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Marmaris
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Menteşe
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Milas
Açılan Sandık Oranı %0
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Ortaca
Açılan Sandık Oranı %0
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Seydikemer
Açılan Sandık Oranı %0
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Ula
Açılan Sandık Oranı %0
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Yatağan
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bodrum
Açılan Sandık Oranı %0
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Dalaman
Açılan Sandık Oranı %0
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Datça
Açılan Sandık Oranı %0
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Fethiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Kavaklıdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Marmaris
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Menteşe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Milas
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ortaca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seydikemer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ula
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yatağan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0