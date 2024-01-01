FETHİYE SEÇİM SONUÇLARI

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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 45.281 %47.72
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 42.206 %44.48
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 5.797 %6.11
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 685 %0.72
Saadet Partisi
SAADET 		- 436 %0.46
Vatan Partisi
VATAN 		- 272 %0.29
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 218 %0.23
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		- 28.226 %33.08
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 24.372 %28.56
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 23.535 %27.58
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 6.172 %7.23
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 1.551 %1.82
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 386 %0.45
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 331 %0.39
Saadet Partisi
SAADET 		- 321 %0.38
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 157 %0.18
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 147 %0.17
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 78 %0.09
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 52 %0.06
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 15.558 %40.81
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 10.777 %28.27
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 9.564 %25.09
Demokrat Parti
DP 		- 1.374 %3.6
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 562 %1.47
Saadet Partisi
SAADET 		- 225 %0.59
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 64 %0.17
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		42.031 %44.52
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		41.245 %43.68
İyi Parti
İYİ PARTİ 		9.186 %9.73
Saadet Partisi
SAADET 		530 %0.56
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		483 %0.51
Büyük Birlik Partisi
BBP 		417 %0.44
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		302 %0.32
Vatan Partisi
VATAN 		222 %0.24
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		26.545 %31.33
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		24.422 %28.82
Demokrat Parti
DP 		21.751 %25.67
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		8.689 %10.26
Doğru Yol Partisi
DYP 		1.507 %1.78
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		473 %0.56
Büyük Birlik Partisi
BBP 		433 %0.51
Saadet Partisi
SAADET 		375 %0.44
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		182 %0.21
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		168 %0.2
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		109 %0.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		73 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		13.301 %35.59
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		10.508 %28.11
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		10.466 %28
Demokrat Parti
DP 		1.823 %4.88
Demokratik Sol Parti
DSP 		836 %2.24
Saadet Partisi
SAADET 		288 %0.77
Bağımsız
BĞMSZ 		156 %0.42
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bodrum
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Dalaman
Açılan Sandık Oranı %0
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Datça
Açılan Sandık Oranı %0
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Kavaklıdere
Açılan Sandık Oranı %0
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Köyceğiz
Açılan Sandık Oranı %0
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Marmaris
Açılan Sandık Oranı %0
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Menteşe
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Milas
Açılan Sandık Oranı %0
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Ortaca
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Seydikemer
Açılan Sandık Oranı %0
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Ula
Açılan Sandık Oranı %0
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Yatağan
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bodrum
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dalaman
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Datça
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kavaklıdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köyceğiz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Marmaris
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Menteşe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Milas
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ortaca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seydikemer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ula
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yatağan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0