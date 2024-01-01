YATAĞAN SEÇİM SONUÇLARI

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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 16.450 %51.91
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 12.998 %41.02
Demokrat Parti
DP 		- 1.805 %5.7
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 171 %0.54
Saadet Partisi
SAADET 		- 153 %0.48
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 112 %0.35
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 10.875 %34.32
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 10.567 %33.35
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 9.757 %30.79
Saadet Partisi
SAADET 		- 175 %0.55
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 123 %0.39
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 82 %0.26
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 56 %0.18
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 50 %0.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 3.879 %36.02
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 3.132 %29.08
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 2.118 %19.67
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.535 %14.25
Saadet Partisi
SAADET 		- 53 %0.49
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 52 %0.48
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		15.400 %48.87
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		13.139 %41.69
Demokrat Parti
DP 		2.416 %7.67
Saadet Partisi
SAADET 		204 %0.65
Büyük Birlik Partisi
BBP 		168 %0.53
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		96 %0.3
Vatan Partisi
VATAN 		92 %0.29
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		11.087 %35.19
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		10.187 %32.33
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		9.079 %28.81
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		363 %1.15
Saadet Partisi
SAADET 		213 %0.68
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		170 %0.54
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		159 %0.5
Doğru Yol Partisi
DYP 		109 %0.35
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		60 %0.19
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		44 %0.14
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		37 %0.12
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.742 %35.09
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.847 %26.69
Demokratik Sol Parti
DSP 		2.307 %21.63
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.697 %15.91
Saadet Partisi
SAADET 		72 %0.68
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bodrum
Açılan Sandık Oranı %0
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Dalaman
Açılan Sandık Oranı %0
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Datça
Açılan Sandık Oranı %0
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Fethiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Kavaklıdere
Açılan Sandık Oranı %0
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Köyceğiz
Açılan Sandık Oranı %0
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Marmaris
Açılan Sandık Oranı %0
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Menteşe
Açılan Sandık Oranı %0
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Milas
Açılan Sandık Oranı %0
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Ortaca
Açılan Sandık Oranı %0
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Seydikemer
Açılan Sandık Oranı %0
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Ula
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bodrum
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dalaman
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Datça
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Fethiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kavaklıdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köyceğiz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Marmaris
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Menteşe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Milas
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ortaca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seydikemer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ula
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0