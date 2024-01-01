ORTACA SEÇİM SONUÇLARI

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  • Ortaca Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 11.405 %37
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 8.801 %28.55
Demokrat Parti
DP 		- 8.389 %27.21
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 555 %1.8
Saadet Partisi
SAADET 		- 468 %1.52
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 330 %1.07
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 228 %0.74
Vatan Partisi
VATAN 		- 148 %0.48
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 13.780 %48.44
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 8.124 %28.56
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 5.747 %20.2
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 335 %1.18
Demokrat Parti
DP 		- 201 %0.71
Saadet Partisi
SAADET 		- 134 %0.47
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 101 %0.36
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 27 %0.09
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 6.452 %42.2
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 4.655 %30.45
Demokrat Parti
DP 		- 2.903 %18.99
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 602 %3.94
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 506 %3.31
Saadet Partisi
SAADET 		- 147 %0.96
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 24 %0.16
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		11.299 %36.71
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		10.214 %33.18
Demokrat Parti
DP 		7.090 %23.03
Demokratik Sol Parti
DSP 		755 %2.45
Saadet Partisi
SAADET 		643 %2.09
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		323 %1.05
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		271 %0.88
Vatan Partisi
VATAN 		186 %0.6
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		13.141 %46.5
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		8.200 %29.02
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		6.096 %21.57
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		335 %1.19
Saadet Partisi
SAADET 		195 %0.69
Demokrat Parti
DP 		153 %0.54
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		55 %0.19
Doğru Yol Partisi
DYP 		50 %0.18
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		35 %0.12
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		6.235 %41.14
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		4.428 %29.22
Demokrat Parti
DP 		2.764 %18.24
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		847 %5.59
Demokratik Sol Parti
DSP 		706 %4.66
Saadet Partisi
SAADET 		174 %1.15
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bodrum
Açılan Sandık Oranı %0
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Dalaman
Açılan Sandık Oranı %0
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Datça
Açılan Sandık Oranı %0
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Fethiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kavaklıdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köyceğiz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Marmaris
Açılan Sandık Oranı %0
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Menteşe
Açılan Sandık Oranı %0
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Milas
Açılan Sandık Oranı %0
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Seydikemer
Açılan Sandık Oranı %0
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Ula
Açılan Sandık Oranı %0
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Yatağan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bodrum
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dalaman
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Datça
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Fethiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kavaklıdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köyceğiz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Marmaris
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Menteşe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Milas
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seydikemer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ula
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yatağan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0