MİLAS SEÇİM SONUÇLARI

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  • Milas Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 47.278 %51.31
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 41.538 %45.08
Demokrat Parti
DP 		- 1.715 %1.86
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 456 %0.49
Saadet Partisi
SAADET 		- 434 %0.47
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 386 %0.42
Vatan Partisi
VATAN 		- 327 %0.35
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 43.809 %49.97
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 22.012 %25.11
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 18.217 %20.78
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 1.938 %2.21
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 444 %0.51
Saadet Partisi
SAADET 		- 402 %0.46
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 292 %0.33
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 253 %0.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 150 %0.17
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 149 %0.17
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 9.621 %31.5
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 8.887 %29.1
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 6.063 %19.85
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.506 %8.2
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 1.510 %4.94
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 1.044 %3.42
Demokrat Parti
DP 		- 571 %1.87
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 280 %0.92
Saadet Partisi
SAADET 		- 61 %0.2
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		47.146 %51.38
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		39.106 %42.61
Demokrat Parti
DP 		2.214 %2.41
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.586 %1.73
Demokratik Sol Parti
DSP 		584 %0.64
Saadet Partisi
SAADET 		565 %0.62
Vatan Partisi
VATAN 		337 %0.37
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		228 %0.25
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		42.180 %48.34
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		21.690 %24.86
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		18.505 %21.21
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		2.096 %2.4
Büyük Birlik Partisi
BBP 		552 %0.63
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		436 %0.5
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		403 %0.46
Saadet Partisi
SAADET 		331 %0.38
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		321 %0.37
Doğru Yol Partisi
DYP 		248 %0.28
Demokratik Sol Parti
DSP 		187 %0.21
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		134 %0.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		115 %0.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		61 %0.07
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		9.698 %32.32
Demokratik Sol Parti
DSP 		8.323 %27.74
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		6.142 %20.47
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.120 %10.4
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		1.198 %3.99
Demokrat Parti
DP 		986 %3.29
Bağımsız
BĞMSZ 		541 %1.8
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bodrum
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Dalaman
Açılan Sandık Oranı %0
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Datça
Açılan Sandık Oranı %0
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Fethiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Kavaklıdere
Açılan Sandık Oranı %0
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Köyceğiz
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Marmaris
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Menteşe
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Ortaca
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Seydikemer
Açılan Sandık Oranı %0
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Ula
Açılan Sandık Oranı %0
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Yatağan
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bodrum
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dalaman
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Datça
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Fethiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kavaklıdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köyceğiz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Marmaris
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Menteşe
Açılan Sandık Oranı %0
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Ortaca
Açılan Sandık Oranı %0
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Seydikemer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ula
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yatağan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0