DALAMAN SEÇİM SONUÇLARI

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  • Dalaman Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 9.658 %37.9
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 6.321 %24.81
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 5.307 %20.83
Demokrat Parti
DP 		- 3.757 %14.74
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 156 %0.61
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 145 %0.57
Saadet Partisi
SAADET 		- 101 %0.4
Vatan Partisi
VATAN 		- 37 %0.15
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 7.294 %32.53
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 7.284 %32.49
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 7.215 %32.18
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 227 %1.01
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 130 %0.58
Saadet Partisi
SAADET 		- 124 %0.55
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 120 %0.54
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 27 %0.12
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 4.624 %35.16
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 3.877 %29.48
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 3.692 %28.07
Demokrat Parti
DP 		- 853 %6.49
Saadet Partisi
SAADET 		- 74 %0.56
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 32 %0.24
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		9.779 %38.57
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		6.845 %27
İyi Parti
İYİ PARTİ 		5.050 %19.92
Demokrat Parti
DP 		3.128 %12.34
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		173 %0.68
Saadet Partisi
SAADET 		132 %0.52
Büyük Birlik Partisi
BBP 		132 %0.52
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		76 %0.3
Vatan Partisi
VATAN 		41 %0.16
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		7.540 %33.73
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		7.071 %31.63
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		6.960 %31.14
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		239 %1.07
Büyük Birlik Partisi
BBP 		232 %1.04
Doğru Yol Partisi
DYP 		179 %0.8
Saadet Partisi
SAADET 		83 %0.37
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		25 %0.11
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		15 %0.07
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		8 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		4.422 %34.02
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.969 %30.53
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.529 %27.15
Demokrat Parti
DP 		1.079 %8.3
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bodrum
Açılan Sandık Oranı %0
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Datça
Açılan Sandık Oranı %0
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Fethiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Kavaklıdere
Açılan Sandık Oranı %0
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Köyceğiz
Açılan Sandık Oranı %0
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Marmaris
Açılan Sandık Oranı %0
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Menteşe
Açılan Sandık Oranı %0
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Milas
Açılan Sandık Oranı %0
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Ortaca
Açılan Sandık Oranı %0
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Seydikemer
Açılan Sandık Oranı %0
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Ula
Açılan Sandık Oranı %0
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Yatağan
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bodrum
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Datça
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Fethiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kavaklıdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köyceğiz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Marmaris
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Menteşe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Milas
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ortaca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seydikemer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ula
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yatağan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0