MARMARİS SEÇİM SONUÇLARI

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  • Marmaris Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 24.464 %44.68
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 19.044 %34.78
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 10.803 %19.73
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 248 %0.45
Saadet Partisi
SAADET 		- 192 %0.35
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 25.027 %49.65
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 17.665 %35.05
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 3.823 %7.59
Demokrat Parti
DP 		- 2.411 %4.78
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 569 %1.13
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 457 %0.91
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 188 %0.37
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 110 %0.22
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 52 %0.1
Saadet Partisi
SAADET 		- 51 %0.1
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 49 %0.1
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 8.358 %49.56
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 6.189 %36.7
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.160 %6.88
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 748 %4.43
Demokrat Parti
DP 		- 229 %1.36
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 141 %0.84
Saadet Partisi
SAADET 		- 22 %0.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 19 %0.11
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		24.838 %45.45
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		18.113 %33.14
Demokratik Sol Parti
DSP 		9.636 %17.63
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		807 %1.48
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		486 %0.89
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		385 %0.7
Saadet Partisi
SAADET 		276 %0.51
Vatan Partisi
VATAN 		107 %0.2
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		25.122 %50.03
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		15.859 %31.58
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		4.743 %9.45
Demokrat Parti
DP 		2.268 %4.52
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		714 %1.42
Doğru Yol Partisi
DYP 		506 %1.01
Bağımsız
BĞMSZ 		401 %0.8
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		242 %0.48
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		107 %0.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		86 %0.17
Saadet Partisi
SAADET 		74 %0.15
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		60 %0.12
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		30 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		8.125 %48.7
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		5.657 %33.9
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.492 %8.94
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.003 %6.01
Demokrat Parti
DP 		328 %1.97
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		42 %0.25
Saadet Partisi
SAADET 		38 %0.23
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bodrum
Açılan Sandık Oranı %0
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Dalaman
Açılan Sandık Oranı %0
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Datça
Açılan Sandık Oranı %0
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Fethiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Kavaklıdere
Açılan Sandık Oranı %0
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Köyceğiz
Açılan Sandık Oranı %0
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Menteşe
Açılan Sandık Oranı %0
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Milas
Açılan Sandık Oranı %0
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Ortaca
Açılan Sandık Oranı %0
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Seydikemer
Açılan Sandık Oranı %0
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Ula
Açılan Sandık Oranı %0
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Yatağan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bodrum
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dalaman
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Datça
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Fethiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kavaklıdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köyceğiz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Menteşe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Milas
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ortaca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seydikemer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ula
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yatağan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0